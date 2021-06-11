Советский и российский певец Юрий Лоза в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего Евро.

«Наш подбор игроков не сравним ни с одной топовой сборной. Только Головин стабильно играет в основе в Европе»

— Совсем скоро начнется Евро-2020. Какие у вас ожидания от сборной России?

— Никаких ожиданий от нашей команды нет. Мы играем в одной группе с фаворитом турнира. Они будут бороться за победу на этом чемпионате Европы.

— Видите, за счет чего мы можем обыграть такую Бельгию?

— Нет. Посмотрите, как мы играли последний товарищеский матч с Болгарией. Если бы не липовый пенальти, мы бы не смогли их обыграть. Франция выходит и на одной ноге обыгрывает эту же Болгарию.

— У нас Миранчук и Головин играют в топовых чемпионатах.

— И все. Вы же понимаете, что Миранчук — не основной игрок «Аталанты». Он выходил в основном на замену. В Италии тоже люди разбираются в футболе, они держат его на скамейке. Значит, Леша недотягивает. Единственный наш основной игрок европейского чемпионата — Головин. Кроме него, у нас никого нет. В Сашу я верю.

— Получается, Болгария ничем не слабее России?

— Это соперник нашего уровня. Мы точно не сильнее. Как мы можем бороться с ведущими командами, если наш подбор игроков не сравним с теми же бельгийцами? У них все играют в топовых коллективах Европы.

«Все видели, как финны радовались, когда попали на Россию. Они точно довольны раскладом»

— Допустим, что с Бельгией у нас шансов нет. А как же Дания и Финляндия?

— У нас очень неудачный турнирный расклад. Первый матч бельгийцы будут максимально мотивированы. Когда они обеспечат себе выход из группы, то могут выставить на последний матч резервный состав. Какая разница, с какого места им выходить? А последний матч у них с Финляндией. Получается, шансы у финнов неплохие.

— Кто наш основной конкурент: Финляндия или Дания?

—Дания просто более именитая, а финны будут пытаться что-то доказать. Я посмотрел один из их матчей — они борются, стараются. У них молодые и амбициозные ребята, они почувствовали вкус крови. Уверен, что они будут рвать и метать. Они хотят дотянуться хотя бы до десятой части зарплат наших футболистов. Поэтому им и надо обыграть Россию.

— Получается, все соперники будут выходить против нас с запредельной мотивацией?

— Вы видели, как финны радовались, когда попали на Россию? Они точно были довольны раскладом.

— Даже домашние стены нам не помогут?

—За последний год все научились играть на чужих полях. Там каждый матч был как в гостях. Фактор какого-то поля уже не влияет.

— Присутствие зрителей тоже никак не скажется на игре?

— Неважно, чьих зрителей будет больше. Не они выходят на поле. Я играл на 75-тысячном стадионе. Сборная Украины встречалась со сборной артистов. Несмотря на то что играли на их поле, эмоциональный подъем у нас был не меньше.

— Какое место займет Россия в группе?

— Не знаю. Я реалист. Я пока не понял, в какой футбол собирается играть Черчесов. Я видел, в какой футбол играл Романцев, это было понятно. В действиях наших футболистов не видно порядка. Когда нашу сборную тренировал Хиддинк, я тоже понимал, какой футбол он ставил. Это был тотальный голландский футбол. Сейчас наши тактические замыслы никто, кроме Черчесова, определить не может. Не вижу, за счет чего он собирается выигрывать. Последний контрольный матч это показал.

— Сможете предсказать, как закончится каждый матч сборной?

— Первый матч с Бельгией мы проиграем — 1:3. Будет стандартный проигрыш бельгийцам. Если сыграем с кем-то из остальных вничью — это уже будет достижением. Наш потолок в этой группе — два очка. Это выше крыши. Нам нечем обыгрывать соперников.

«С испанцами поставили автобус и еле выиграли. Наш результат раздули»

— Перед чемпионатом мира у нас тоже было два неудачных товарищеских матча, тем не менее мы выступили успешно.

— Кто вам такое сказал? Наш результат раздули. Если бы не вышли из группы, где одни арабы, это был бы позор. Тому же Уругваю мы проиграли 0:3. Из такой группы не выходить было нельзя.

— А как же победа над Испанией?

— Там мы поставили автобус и еле выиграли. Это большой успех? Тот матч был одним из самых грустных и скучных за всю историю. За весь второй тайм у нас матч перелетел на чужую половину один раз.

— Неужели у вас не осталось никаких положительных впечатлений от того матча?

— Акинфеев. Мы надеялись только на него. Его нога нас и спасла.