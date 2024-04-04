Джанашия — о выходе сборной Грузии на Евро-2024: «Грузины обалдевали от поддержки российского народа»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия прокомментировал выход национальной команды на Евро-2024.

«С кем общался из бывших игроков после победы сборной? С [Михаилом] Ашветией созвонился, он сейчас в Тбилиси. Мы все друг с другом общаемся. Все бывшие грузинские футболисты в городе праздновали победу. Меня оттуда ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Он отметил, что грузины были приятно удивлены тем, что в России бурно обсуждали победу сборной Грузии в финале стыковых матчей.

«Мы чувствовали эту поддержку! Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!» — добавил Джанашия.

В матче финала квалификации чемпионата Европы-2024 национальная команда Грузии победила Грецию (0:0, по пен. — 4:2) и впервые в истории вышла в финальную часть турнира, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии и пройдет с 14 июня по 14 июля.