Никакого праздника. Почему многим болельщикам плевать на предстоящий Евро

Эксперимент УЕФА, пандемийные ограничения и вероятный провал сборной — все это испортило футбольный праздник еще до старта Евро .

Мишель Платини еще до своего пожизненного бана задумывал Евро-2020 как футбольный праздник для всей Европы. 60-летний юбилей турнира (а впервые в истории финальная часть игралась как раз на родине экс-президента УЕФА, во Франции) должен был объединить континент и сплотить его болельщиков.

Лично мне идея эта всегда казалась утопической. Разные режимы попадания в страны-хозяйки, разные валюты, сложности в перелетах и еще куча всяких разностей и сложностей делали турнир практически невозможным к проведению.

Александер Чеферин отказываться от идеи предшественника не стал: запланировали - значит, сделаем. Но год назад в дело вмешался коронавирус. И тут-то УЕФА бы оставить бредовую идею, экстренно перенести турнир в одну страну или даже один город (в Москве или Лондоне вполне хватило бы арен). Но нет...

Знак судьбы или, возможно, даже самого футбольного бога в УЕФА проигнорировали. Деньги важнее — будем играть как планировали. Играть-то будут, только вот праздник еще до его начала оказался подпорчен основательно.

Отказники

А для кого-то праздника вообще не будет. Дублин и Бильбао выпали из числа городов-хозяев, поскольку не смогли гарантировать допуск болельщиков на трибуны: здоровье своих граждан важнее веселья приезжих туристов.

В итоге матчи были экстренно перенесены в другие города. Но нужны ли они жителям этих самых городов? Количество оставшихся в продаже билетов на игры группы Е в Питере показывает, что нет.

Давление УЕФА по болельщицкой квоте объяснимо: мы насмотрелись на матчи Лиги чемпионов при пустых трибунах. От подобного зрелища уже тошнит — куда приятнее глазу и уху наблюдать за боданием «Ротора» с «Уралом» при шумовой поддержке трибун. Но после сезона такого пластикового футбола на клубных базах и без зрителей, согласитесь, сложно вообще заставлять себя смотреть что-то спортивное по ТВ.

Вживую посмотреть Евро тоже получится у единиц. Касается это и журналистов: УЕФА выдал крайне мало аккредитаций на матчи, отменил листы ожидания и предупредил о социальной дистанции и всем прочем. В общем, туда не ходи — сюда ходи. Велкам на диван к телевизору.

Когда там начнется этот Евро?

Но и к телевизору, повторюсь, подходить не хочется. Думаю, на матчи Евро в Питере пойдут в основном те, для кого посещение подобных игр является традицией и принципиально важно; те, для кого поход на большой матч сборной — повод выделиться; да те, кто получит билет по спонсорской программе.

У меня нет желания смотреть игры, покупать и заполнять альбом Panini — традиционное для больших турниров мероприятие, обсуждать составы, следить за положением команд в группах. Во многом это связано и с тем, что нет никаких ожиданий от сборной России. Наверняка все обернется провалом и ограничится тремя матчами.

Ощущения праздника и чего-то важного нет. Я, если честно, даже не знаю, сколько дней осталось до старта Евро. Сколько, кстати?

Разумеется, далеко не все разделяют мои ощущения. Однако хочется верить, что УЕФА закончит с экспериментами и следующий Евро, который в 2024 году пройдет в Германии, не будет иметь ни коронавирусного шлейфа, ни чувства неполноценности, присущего турниру нынешнему.