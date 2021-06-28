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Саленко считает, что тренером сборной России должен стать иностранец

18:19
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Лучший бомбардир чемпионата мира-1994, бывший форвард сборной России Олег Саленко прокомментировал результат национальной команды на Евро-2020.

«Очень внимательно следил за ними. Как я понимаю, карьера Черчесова в сборной закончилась, нужно снова звать иностранца. Некоторые высказывания Стаса про своих футболистов несовместимы с постом главного тренера. Это же твои игроки: защищай их, бери на себя ответственность

Я к Черчесову хорошо относился, когда мы вместе выступали за сборную, но как можно так опускать своих ребят? Ты бы лучше вратаря нашел! В России что, вратари закончились? Оба не прыгучие, не выигрывают ни навесы, ничего. В общем, надо много чего менять — и голкиперов, и защиту, и все остальное", — приводит слова Саленко Metro.

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://www.metronews.ru/sport/reviews/oleg-salenko-moy-rekord-pobet-tolko-moy-syn-1805820/?fbclid=IwAR3Tgecrch3XL6ClJd3_b4cIBN50hHp_IykRJG7xkXHn-1CXxoiSp0s3FRk

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