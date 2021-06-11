России нужен плей-офф! Вопреки всему. Колонка Ильи Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о ее задачах на Евро-2020.

В сборную России перед Евро не верят — и логика этих опасений понятна.

Во-первых, после ЧМ-2018 ушла золотая гвардия — Акинфеев, Игнашевич, Самедов. Те, кто прошел «и Крым, и Рим». Один из лучших моментов домашнего чемпионата мира — серия послематчевых пенальти в 1/8 финала против Испании и нога Акинфеева, отбивающая мяч после удара Яго Аспаса. Если бы не она...

Не будем еще раз об этом.

Во-вторых, это не домашний турнир — если говорить о потенциально решающей встрече с Данией в нашей группе. Большинство по-прежнему уверено, что все для России решится в Копенгагене, но на этот раз это чужая земля. Настолько, что мы словно отброшены в далекий 1988-й, когда в мюнхенском финале Евро против Голландии весь стадион оказался полностью залит оранжевым цветом. Вот и теперь российских болельщиков, кроме проживающих или работающих в Дании, на игре не будет.

В-третьих, нам пока не везет: имеем плохой календарь и почти полную боеготовность соперников. Последняя новость по Де Брейне — он точно выйдет против Дании во 2-м туре, причем без маски. Что, возможно, означает: при необходимости Кевин появится и раньше — то есть в стартовом матче с Россией. На чемпионате мира нам попались откровенно слабая Саудовская Аравия, Египет без Салаха, а в плей-офф — Испания без главного тренера. Сейчас о таком можно только мечтать.

В-четвертых, есть влияние травм. Не до конца понятно состояние Черышева, лучшего бомбардира сборной на ЧМ, не сыгравшего за нее ни одного матча в 2021-м. Неясно, стоит ли рассчитывать на Кудряшова, еще одного основного футболиста.

В-пятых, мы стали хуже в обороне. Ушло то, что считалось нашим преимуществом: у национальной команды лишь три результата на ноль из тринадцати за два последних года — против Болгарии, Молдавии и Венгрии.

В-шестых, против нас — не слишком известные сборные. Те, за которыми особо не следишь заочно. С Финляндией последний раз встречались в 2009-м, с Данией — в 2012-м. Суоми полгода назад победили в Париже французов 2:0 — со всеми главными звездами в составе, от Канте и Погба до Гризманна и Жиру. В том же ноябре, когда Россия уступила Сербии 0:5.

Поэтому предчувствия перед турниром тяжелые. Есть Дзюба, один из самых мощных форвардов этого Евро. Есть Головин — в игре которого пока не очень нравится, что он действует достаточно далеко от ворот. Есть несыгранная — при любом варианте — защитная линия.

Но что важно — нет хейта, как три года назад. И давление на команду тоже пока скорее внутреннее, нежели внешнее. Так продлится недолго, до стартового свистка против Бельгии, но этот видимый комфорт помогает готовиться к старту в иной атмосфере. Без сильного отвлекающего фактора.

Стартовый состав на 12 июня, думаю, понятен: Шунин — Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев — Оздоев, Зобнин — Головин, Кузяев — Дзюба.

Состав сборной России по версии Ильи Казакова. Фото «СЭ»

Конечно, можно не угадать. Черчесов с Ромащенко удивляли от безысходности выбора новыми амплуа Баринова или Кузяева в недавних спаррингах. Но рисковать под Бельгию, когда есть задача выглядеть достойно, не рассыпаться...

Решение по старту их предшественники могли принять и прямо в день матча. Когда даже на предыгровой тренировке было заметно, что тренер думает по какому-то футболисту.

Для нас варианты стартового состава сборной есть — под контратаки может выйти Ионов, как один из самых быстрых в нынешней заявке. Или Черышев — в силу менталитета и отсутствия робости перед первой в рейтинге ФИФА командой мира. Или Мухин, если вдруг его молодой задор окажется ключевым фактором в его пользу. Или Жирков.

Но сложно представить, что думают сейчас наши тренеры. Потому что в каждой встрече есть задача обороняться и атаковать, нащупать баланс. И у всех соперников центральные защитники — габаритные ребята, что при наборе только из силовых форвардов у нас сразу создает сложности.

Кстати, в Бельгию не верят тоже — как в того, кто способен взять титул. У этого золотого поколения фактически последний шанс. Как и для страны в целом — поскольку после 2013-го, когда эти люди и появились в составе «Красных дьяволов», местный футбол не дал миру ни одного топ-игрока.

Не верить перед турниром легко. Дать пессимистичный прогноз — все равно что объявить себя оракулом. Не сбудется — не вспомнят. Сбудется — скажут, что человек знал, предвидел.

Стержень, который есть у команды, ее характер говорят о другом. О том, что не верить можно в результат, но не в саму сборную. Но беспокоит то, что Россия оба раза за последние четыре года уступала именно Бельгии. И вновь — она, да еще и в первом же матче.

После спарринга с Польшей Черчесов сказал, что ему понравилось, как наши отреагировали на пропущенный мяч. Ждем, что сборная сможет должным образом воспринять любой результат против Бельгии. Потому что этот турнир мы можем жить только от игры к игре, не закладываясь на групповой этап в целом.

Кстати, стилистически в плей-офф этой команде, возможно, даже проще. Когда победитель определяется порой в серии пенальти.

Надо только туда попасть. Во что бы то ни стало. Вопреки всему.