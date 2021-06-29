Технический комитет РФС поддержит Черчесова
23:18
Как стало известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, в среду, 30 июня, технический комитет Российского футбольного союза признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но при этом выскажется за то, чтобы главный тренер Станислав Черчесов продолжил работу с национальной командой.
В частности, такое мнение, по нашим данным, сформировалось у председателя комитета, первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича и Бориса Игнатьева, в разные годы трудившихся в сборной, и Александра Мирзояна.
Напомним, что сам Черчесов также является одним из членов техкома.
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