Технический комитет РФС поддержит Черчесова

Как стало известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, в среду, 30 июня, технический комитет Российского футбольного союза признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но при этом выскажется за то, чтобы главный тренер Станислав Черчесов продолжил работу с национальной командой.

В частности, такое мнение, по нашим данным, сформировалось у председателя комитета, первого вице-президента РФС Никиты Симоняна, Михаила Гершковича и Бориса Игнатьева, в разные годы трудившихся в сборной, и Александра Мирзояна.

Напомним, что сам Черчесов также является одним из членов техкома.