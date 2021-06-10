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Нестандартный, ни на что не похожий. Статистическое превью Евро

Аксель Вартанян
Аксель Вартанян
Историк/статистик
Сегодня, 00:00
Сразу девять сборных в нескольких встречах предстоящего Евро-2020 получат статус хозяина поля. Фото AFP
Сразу девять сборных в нескольких встречах предстоящего Евро-2020 получат статус хозяина поля. Фото AFP
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Сразу девять сборных в нескольких встречах предстоящего турнира получат статус хозяина поля.
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Это я о стоящем на пороге Евро аккуратно так, стараясь оставаться деликатным, выразился. Если говорить просто — со сдвигом он, моментами значительным. Об особенностях его, отклонении от нормы, поговорю сегодня с вами.

Сдвиг натуральный, в прямом значении этого слова, случился во времени. Чемпионаты Европы с момента их возникновения разыгрывались раз в четырехлетие, в годы високосные, совместно с летними олимпиадами. Четкий и, казалось бы, незыблемый ритм нарушил невесть откуда свалившийся на человечество вирус, разбалансировавший жизнь и деятельность людей. Его стараниями Евро-2020, как и Олимпийские игры, сдвинули на год. Отличие зримое, лежит на поверхности, но не единственное. Другие, более существенные (зараза к ним не причастна), — результат реформаторского зуда чиновников. Им уделим более пристальное внимание.

За шестьдесят лет состав участников финального этапа ЧЕ увеличился в шесть раз: с 4-х до 24-х. Матчей — без малого в тринадцать, с четырех до 51(!). Если тенденция сохранится, не исключена отмена отборочных игр и вовлечение в один грандиозный турнир всех подданных УЕФА с Сан-Марино, Гибралтаром и им подобными. Это дело будущего, как мне кажется, недалекого.

«Но турнир с 24 командами и 51 матчем состоялся еще в 2016-м», — напомнит, стараясь не уязвить самолюбия автора, осведомленный читатель. И будет прав. Увлекшись описанием грядущих перемен, автор, то бишь ваш покорный слуга, не успел развить тему. Развиваю. Различий стартующего ныне первенства от последнего, не говоря о всех остальных, множество.

Финальную часть чемпионатов Европы (и мира) доверяли, как правило, одной стране. В трех случаях — двум: на рубеже тысячелетий (в 2000-м) скооперировались Голландия с Бельгией, позже (2008) — Швейцария с Австрией, еще через четыре года — Украина с Польшей. А что сейчас? Вакханалия. Прошу простить меня, другого слова подобрать не смог. Да и нужно ли? Шестнадцатый по счету ЧЕ примут одиннадцать стран! Критерий выбора, принцип отбора определить невозможно. Не в том суть. Если прежде матчи проводились на стадионах одной страны (максимум двух), то теперь — одиннадцати! Девять сборных в нескольких встречах получат статус хозяина поля со всеми вытекающими преимуществами. Только стадионы Баку и Бухареста станут для участников турнира нейтральными, потому как сборные Азербайджана и Румынии не выдержали вступительных экзаменов на отборочном этапе.

Впервые заботы по приему гостей возьмут на себя, помимо только что упомянутых Азербайджана и Румынии, Дания, Шотландия, Венгрия и Россия с главной ареной Питер-града. Во второй раз — Англия, Голландия, Испания и Германия, в третий (поравняется с французами) — Италия.

Мы плавно перешли к теме «Хозяева — гости», без которой не обходится ни один уважающий себя статистический обзор. О преимуществе родных стен распространяться вряд ли стоит, известны всем: привычный климат, бытовые условия, горячая (порой не в меру) поддержка трибун, оказывающая психологическое воздействие на впечатлительных и не шибко крепких духом арбитров, что может отразиться (иной раз отражалось) на качестве судейства и повлиять на исход матча. В пользу хозяев, разумеется. Нельзя полностью исключать и административный ресурс, благожелательное отношение к организаторам влиятельных деятелей УЕФА...

В этом году, в связи с ограниченным допуском зрителей на трибуны, поддержка своих и давление на судей не будет столь мощной и эффективной, нежели в прежние годы.

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Определимся с терминами

Развивая тему, воспользуюсь дельным советом американского психолога Дейла Карнеги: прежде чем начинать дискуссию (или спор), необходимо определиться с терминами. Вопрос, кого считать хозяином поля, вроде несложный, очевидный. Но не праздный. Хозяин — команда, играющая с соперником на стадионе своего города или (в международных встречах) любого другого в пределах страны. Аксиома, не требующая доказательств. Не все так просто. Сумятицу внесли бюрократы, то есть функционеры. Согласно их железобетонному мнению, хозяин поля (клуб или сборная) — это названный при жеребьевке пар первым.

К примеру, матч открытия, Турция — Италия, состоится в Риме. Хозяева, поскольку значатся в паре первыми, — турки. Стало быть, итальянцы, играя в своем родном Риме, будут считаться гостями турецкой сборной. Дурдом, скажете. Возражать не стану. Однако попробуйте убедить в этом буквоедов. Некоторые комментаторы, не желая оказаться в глупом положении, говорят (или пишут) в таких случаях о хозяине номинальном. Мол, мы-то знаем, кто истинный хозяин, но официально признать, вы уж извините, не можем. Я извиняться не стану. Не вижу причины, приучен называть вещи своими именами, а бюрократы мне не указ. Посему в таблице, здесь обнародованной, цифры (они полностью меня поддерживают) показали картину реальную.

Ключик для пользования ею вам вручаю. В трех первых графах — цифровые показатели стран, организаторов ЧЕ: количество турниров (Т), матчей (М), городов (Г), в которых игры проводились. В пяти оставшихся лаконично рассказано о взаимоотношениях хозяев с гостями.

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Франция — вне конкуренции

Велик соблазн представить наиболее успешные сборные со всеми регалиями и цифровыми причиндалами. Сделаю это по завершении еще не начавшегося турнира: итоги подведу, лауреатов с рекордсменами представлю в наиболее выгодных для них ракурсах — в частностях и в целом. А сегодня продолжу разговор на заданную тему, в недрах которой мои помощники цифры кое-что любопытное нарыли.

Комментировать выставленные на витрине (в таблице) экспонаты нет надобности, читатели сами видят, что Франция — самая гостеприимная страна, чаще остальных (трижды) принимала чемпионаты, на ее территории сыграно наибольшее число матчей — семь десятков. А вот сборная этой прекрасной страны обходилась с приезжими не очень вежливо. И так далее. Если кого интересуют оставшиеся за кадром факты, я к их услугам.

Итоговые показатели по городам перед вами, здесь безусловный лидер — Франция, предоставившая приезжим командам стадионы 13 городов. Однако не все, наверное, знают, что на парижском «Парк де Пренс» в течение трех чемпионатов состоялось десять матчей. То, что годами копил Париж, одним махом собрал Лиссабон, став в 2004-м ареной десяти турнирных боев. Преимущество я все же отдал бы Парижу, потому как еще восемь игр состоялись в его пригороде, Сен-Дени. Буквоеды и крючкотворы меня вряд ли поддержат.

И месяца не пройдет, как Париж и Лиссабон опередит Рим. К семи предыдущим встречам, сыгранным в Вечном городе, добавятся четыре грядущие, и с 11 матчами Рим возглавит список самых посещаемых городов ЧЕ. Ненадолго. По окончании первенства в лидеры выйдет Лондон. Ему оказана большая честь — восемь матчей, включая оба полуфинала и финал. Сумма (шесть игр состоялись на «Уэмбли» в 1996-м) получится внушительная — 14 игр.

Представив общую картину сборной Франции в светлых и радостных тонах, таблица скрыла ее провальный старт. В первом турнире, Кубке Европы-1960, французы, играя дома, установили антирекорд, проиграли все встречи с общим счетом 4:7. Пусть их было всего две, дела это не меняет. Любопытно, что первая игра в истории финальных турниров (Франция — Югославия), состоявшаяся шестого июля в Париже, стала рекордной по числу забитых мячей — девять. Хозяева уступили югославам — 4:5. Рекорд — пошел ему седьмой десяток — пребывает в добром здравии.

Надо же, спустя 16 лет именно Югославия, будучи хозяйкой ЧЕ-1976, последовала дурному примеру французов и проиграла в родных стенах оба матча с точно таким же итоговым счетом — 4:7. Редкое совпадение.

Честолюбивые французы тяжело переживали неудачу. Почти четверть века кровоточила рана. Когда же возникла возможность снять грех с души, смыть позор, реабилитировались перед соотечественниками. Да еще как! На ЧЕ-1984, состоявшемся во Франции, сборная получила золото и установила два рекорда для отдельно взятого турнира всеевропейского масштаба: выиграла все пять матчей и забила 14 мячей. Рекорды все еще держатся. Стопроцентный результат среди хозяев и у сборной Испании (1964), но в двух играх.

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А что же гости?

О взаимоотношениях 14 сборных, принимавших евротурниры, с гостями таблица рассказала откровенно. Но гостей поименно не назвала. И я не назову: места много займет. А общее число сообщу: 25 национальных сборных мерились силами с хозяевами. Наиболее успешно противостояла им Германия: +4 =1 -1, 11 — 7. Единственное поражение немцы потерпели в 2016-м в полуфинале от Франции — 0:2. А стопроцентный результат, не удивляйтесь, у Турции, выигравшей на чужих полях обе встречи — 2:0 и 2:1. Но я бы особо отметил греков. На ЧЕ-2004 они дважды одолели хозяев (случай уникальный, единственный), Португалию, сначала в группе (2:1), затем в финале (1:0), и, став чемпионами Европы, сотворили главную сенсацию в истории этих соревнований. И суммарный показатель греков после ничьей (1:1) в Варшаве с Польшей весьма для середняка недурен: +2 =1 -0, 4 — 2.

Отмечу и неудачников, между прочим, лауреатов. Двукратные чемпионы Европы испанцы в пяти матчах не сумели забить в ворота хозяев ни одного гола: +0 =2 -3, 0 — 5. А золотые медалисты Евро-1992, датчане, проиграли все четыре встречи с общим счетом 0:7. У России, как и у сборной СССР, результаты схожие: в двух матчах — по ничьей, проигрышу и по одному забитому мячу. Советский вратарь Лев Яшин пропустил два гола, россияне (Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев и Игорь Акинфеев) — три.

Стартующий Евро-2021 повода статистикам для комментариев подбросит немало. Долго ждать не придется. Я так думаю.

Хозяева ЧЕ

Т

М

Г

И

В

Н

П

Мячи

Франция

3

70

13

14

10

1

3

31-16

Италия

2

19

5

7

2

5

0

5-2

Бельгия

2

19

5

5

2

0

3

5-8

Португалия

1

31

8

6

3

1

2

8-6

Англия

1

31

8

5

2

3

0

8-3

Германия

1

15

7

4

2

1

1

6-3

Голландия

1

16

4

5

4

1

0

13-3

Швеция

1

15

4

4

2

1

1

6-5

Швейцария

1

15

4

3

1

0

2

3-3

Украина

1

16

4

3

1

0

2

2-4

Польша

1

15

3

3

0

2

1

2-3

Австрия

1

16

3

3

0

1

2

1-3

Испания

1

4

2

2

2

0

0

4-2

Югославия

1

4

2

2

0

0

2

4-7

Итого:

-

286

72

66

31

16

19

98 — 68

Для таблицы: В трех первых графах — цифровые показатели стран-организаторов ЧЕ: количество турниров (Т), матчей (М), городов (Г), в которых игры проводились. В пяти — результаты матчей хозяев

Р.S. Опять выгляжу белой вороной, утверждая, что стоящее у порога Евро, вопреки всеобщему мнению, не 2020, а 2021. Не могу не считаться с законами природы, астрономии, наконец. Ибо с момента завершения последнего чемпионата, состоявшегося в 2016 году, наш шарик земной обернулся вокруг Солнца пять раз, следовательно, минуло с тех пор пять лет. Факт, твердо убежден в этом, неоспоримый. Если найдется человек или организация, сумеющие, отыскав весомые аргументы, доказать, что между Евро-2016 и нынешним минуло четыре года, прилюдно извинюсь и распишусь в полной своей некомпетентности.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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