Обозреватель «СЭ» — о стартующем сегодня в Риме матче Турция — Италия Евро-2020 и перспективах сборной России на турнире.

Есть у меня одна дурная привычка — покупать авиа- и железнодорожные билеты в последний, ну, предпоследний момент. Вот и на «Сапсан» из Москвы в Питер на Евро решил «обилетиться» лишь несколько дней назад. Ведь сколько их, казалось бы, этих «Сапсанов»! Узнал, когда едет Юрий Палыч, который будет там в роли телеэксперта, предвкушал добрый разговор о футболе за чашкой чая...

Зашел на сайт. Ничего, кроме поезда в 5.45 утра. Пришлось переключаться на самолет — к счастью, рейсов еще хватало.

Я одновременно расстроился и обрадовался. Почему расстроился — понятно. А обрадовался — потому что от этого отсутствия билетов возникло ощущение, что жизнь возвращается. Футбольная ли, общечеловеческая — тут все одно.

Чемпионат Европы, каким бы невероятно сложным, тем более сразу в одиннадцати странах (а до недавнего отказа Ирландии их вообще было двенадцать), ни стало его проведение в сегодняшнем ковидном мире, — символ трудного, может, даже мучительного, но неизбежного возвращения к нормальному мироустройству.

И все равно — футбол, спасибо, что живой. Спасибо, УЕФА, что ты не отменил турнир, а лишь перенес его, и пусть соревнования называются Евро-2020, а проводятся в 2021-м, но они — есть. Спасибо, чемпионат Европы, что сегодня мы чего-то ожидаем (пусть даже наши ожидания — это наши проблемы), во что-то верим, о чем-то спорим. А завтра и еще месяц будем ликовать, выть от досады, срывать голоса в момент гола, восхищаться чьим-то благородством и красотой забитого мяча или финта, негодовать из-за чьих-то обмана, безалаберности, судейских ошибок.

Евро вернет нам привычные человеческие чувства. Разогреет эмоции. Возвратит ощущение, что мир — один на всех, а не каждый в нем — сам по себе. Еще год назад мы переживали за итальянцев, принявших на себя первый в Европе страшный удар коронавируса, с ужасом смотрели по телевизору на вереницу гробов в Бергамо. Но жизнь вернулась — и вот они, итальянцы, начинают с турками в Риме чемпионат Европы. И представители клуба из Бергамо — в каждой третьей сборной. В том числе и в нашей.

Александр Блок когда-то написал поэму «Двенадцать» — понятно, что совсем на другую тему. Но мне кажется, что этот Евро с учетом всех привходящих на поэму потянет однозначно.

Требовать от сборной можем самоотдачи и души, но не мастерства. Результат будет, только если перебегаем

Это ведь было всего три года назад — колоритнейшие латиносы и люди из всех прочих уголков Земли на Никольской. Поющий Пласидо Доминго и музицирующий Денис Мацуев на Красной площади. «Нога бога» Игоря Акинфеева и ночь всеобщего счастья в центре Москвы. Гроза с громами-молниями в «Лужниках» на церемонии награждения чемпионов и вице-чемпионов мира. Французские футболисты, врывающиеся на золотую пресс-конференцию, обливающие шампанским главного тренера и пляшущие на столе под крики «Дидье Дешам!».

Три года. А кажется, что прошла целая вечность. Что это какая-то другая жизнь.

Теперь мы — не полные, но частичные хозяева, полубезумный формат которого придумал Мишель Платини. А потом великого в прошлом французского плеймейкера, победителя Евро-1984 из большой футбольной политики убрали — но чемпионат-то куда девать? Голова у всех сейчас кругом идет, никто не понимает, что из этого в конце концов выйдет, — и оттого еще волнительнее.

Я лечу в Санкт-Петербург — и вспоминаю море клаксонов в июньскую ночь 2018 года на Невском проспекте после уверенной победы сборной России над Египтом. И обернутых в наши триколоры людей, высовывавшихся чуть ли не из каждой машины. И то, как мы с коллегой до пяти утра обмывали в хинкальной на Рубинштейна первый за 32 года (а в российской истории — первый вообще) выход национальной команды из группы на чемпионате мира.

Жива ли сейчас та хинкальная? Пережила ли локдаун и все волны этого треклятого ковида? Готовится ли принимать гостей? Как же хочется соблюсти традицию...

Но для этого и сборной надо постараться. А Финляндия с Данией — это вам не Саудовская Аравия с Египтом. Да и Бельгия сильнее тогдашнего Уругвая. Суаресом, забившим нам тогда со штрафного, мы заканчивали, уже выйдя из группы, — с Лукаку теперь начинаем. О 0:3 в Самаре забыли сразу после финального свистка, если вдруг и теперь столько же — это совсем другая песня. Страшновато. Хотя ведь и в 2008-м начали с 1:4 от Испании...

Кто надеялся, что ЧМ-2018 подтолкнет весь российский футбол и интерес к нему вперед, — тот в своих ожиданиях обманулся. И уровень РПЛ, и выступления в еврокубках — все пошло только вниз. Четвертьфинал на мире так и остался отдельно взятым прекрасным результатом без каких-либо последствий.

Когда за два года лишь один клуб страны минует новогодний барьер, и то в Лиге Европы, и то на один этап, когда дважды проигрывает Загребу и при этом легионеров в стране раз-два и обчелся — успеха на большом турнире от сборной невозможно требовать. Ждать и надеяться на него, передавать команде свою любовь и тепло — можно и нужно. Требовать же — только стопроцентной самоотдачи и вложенной в игру души.

Кто выйдет против нас на Крестовском в составе бельгийцев — лишний раз объяснять, думаю, не надо. По всеобщему мнению, один из двух главных, наряду с французами, претендентов на золото. А вот кое-что другое в разъяснениях, полагаю, нуждается.

«Лестер», «Милан», «Челси», «Аталанта», «Интер», «Боруссия» (Дортмунд), «Тоттенхэм», «Валенсия», «Лейпциг», «Барселона». Как вы думаете, что это такое?

Это — список клубов, представленных на Евро-2020 в сборной Дании. Нашем сопернике по группе. Встреча с которым, ко всему прочему, — в Копенгагене. Честно скажу, жеребьевка, отправившая нас в 3-м туре на выезд, в тот самый момент показалась мне самой плохой из всех возможных футбольных новостей.

А то ведь многие не понимают, что такое Дания. С которой, кстати, мы были в полушаге от встречи в четвертьфинале ЧМ-2018, когда мы после победы над Испанией уже ждали соперника и через пару часов хорваты прошли скандинавов тоже в серии пенальти. Теперь судьба нас с ними все-таки свела.

То есть что получается — три очка с Финляндией (благо уж тут матч домашний) надо брать в обязательном порядке, а очко в двух противостояниях с Бельгией и Данией станет большим успехом. Тем более четыре очка при нынешней системе розыгрыша с максимальной долей вероятности гарантируют выход в 1/8 финала.

С тем уровнем мастерства, который есть у наших футболистов, путь к решению этой задачи есть один — пе-ре-бе-гать. Плюс — чтобы на поле оказались все сильнейшие. Последнее, не считая травмы Кудряшова, тьфу-тьфу, есть. История 2016 года, когда мы в подготовительный период потеряли Дзагоева и Денисова, или 2014-го, когда остались без Широкова, слава богу, не повторилась.

Зато очень хочется в плане «физики» увидеть ремейк 2018-го. Тренерский штаб, благо, тот же. И основной сбор провели в том же австрийском Нойштифте, в тишине и покое. Вот там не нужны были никакие Киркоровы. А в Новогорске, когда нагрузки уже не такие, — можно.

Два раза за день тренировки на поле в Австрии проводили только однажды. Но и три года назад было так же. Черчесов предпочитает брать не количеством работы, а ее качеством и интенсивностью.

Роль Черчесова

Его многие болельщики не любят, да и он к этой любви не стремится. Идет своим путем, в котором уверен, говорит то, что хочет сам, а не то, что хотят услышать. Сейчас вот взвились, услышав, что он входит в топ-5 по зарплатам главных тренеров на Евро.

Стоп, господа. Позволю себе напомнить, что в 2018 году Черчесова включили в число десяти номинантов на приз тренеру года по версии ФИФА. И сделали это не его друзья, а звездное жюри, в которое вошли Роналдо, Маттеус, Капелло, Лэмпард, Дрогба, Кака, Неста, Карлос Алберто Паррейра. А в компании с Черчесовым присутствовали Гвардиола и Зидан, Дешам и Симеоне, Клопп и Мартинес, Далич и Саутгейт.

Черчесов получил эту номинацию по итогам ЧМ-2018, когда к июню Россия шла на 70-м месте в рейтинге ФИФА, а на турнире находилась в одной серии 11-метровых от топ-4. И новый контракт от РФС он получил тоже по итогам того чемпионата мира. Что тут нелогичного? Если тренер возглавляет состав без единой мировой звезды и доходит до пенальти в четвертьфинале — что неправильного в таком контракте? Вот когда, допустим, футболисты сборной СНГ на Евро-1992, набравшие в группе два очка (пусть и с действующими чемпионами мира — немцами, и Европы — голландцами), получили такие же премиальные, как победившие на турнире датчане, — это неправильно.

Опять — датчане, да что же это такое?

А то, что почему-то матча в Копенгагене я жду даже с большей тревогой, чем встречи с бельгийцами. На первых выскочим мало того что свежими, так еще и звенящими от эмоций. Игра-то домашняя, и поддержка будет — ого-го.

А вот с Данией — когда уже и поднаедимся, и после перелета... Вот ей богу — лучше бы уже к тому времени искомые четыре очка набрать. И раскованнее тогда станем.

Или вы забыли еще и недавний матч российской и датской молодежек на Евро U21, где вместо победы в два мяча наши получили 0:3? И не в Копенгагене, а на нейтральном поле, причем у нас в составе были все сильнейшие, а часть футболистов соперника уехала в первую сборную.

Просто они более обученные и, соответственно, намного более востребованные в топ-лигах. А значит, и привыкшие к куда более высокому темпу и интенсивности не раз в два года, а минимум раз в неделю. И все это Черчесову надо компенсировать одномоментно набранной физподготовкой.

Прошлый Евро закончился Уэльсом

Многие уже забыли, чем закончился для нас последний до сегодняшнего дня Евро.

0:3 с Уэльсом.

Самым ужасным и безнадежным матчем сборной, который мне доводилось видеть в жизни. Хотя начали, кстати, с 1:1 с Англией... И потом Кокорин с Мамаевым расслаблялись в ночном клубе Монте-Карло, сделав первый шаг мы знаем к чему, именно тогда. Вот чего точно хотелось бы избежать на сей раз — это такого околофутбольного отстоя. Да и футбольного тоже.

Если уж проиграют — а это спорт, и в нем может быть любой результат, — то не так, чтобы по щекам на поле получили они, а стыдно было нам. И без таких вот шоу в последующие дни.

Такая уж мы страна, что среднего не бывает. Или заполненная, ревущая от умиления фан-зона в «Лужниках» со сборниками на сцене — или Кокорин с Мамаевым в «Твиге» (как вариант — «ваши ожидания — это ваши проблемы»). Обожание или ненависть.

Едва ли сейчас будет иначе. Пандемия обострила у людей все чувства. И мне очень хочется, чтобы одним из главных таких чувств стало наслаждение. Потому что большой футбол национальных сборных вернулся. Он не дает и не даст себя убить — ни суперлигам, ни коронавирусам.

Ни одна «Барселона», ни один «Манчестер Сити», ни одна «Бавария», сколько бы волшебников там ни было, не заменят то, что ты переживаешь, когда твоя сборная выступает на чемпионате мира или Европы.

И мне совсем не хотелось бы сейчас оказаться на месте сербов, которые прошлой осенью в Лиге наций прибили нас — 5:0, но отлетели в стыках от обыгранных нами в отборе шотландцев и завтра посмотрят матч Россия — Бельгия дома по телевизору.

А Россия будет играть. Хотелось бы верить, что играть — а не смотреть, как играют другие.

«Наши парни», не надо абстракций — за вами, мол, самая большая страна в мире и так далее. Просто думайте о том, что за вас болеют ваши родители, жены и дети. Думайте о том, что скажут соседи родителям и одноклассники — детям, если вы на все плюнете и опозоритесь так, как пять лет назад с Уэльсом.

Парни, выйдите и докажите всем, что вы — действительно наши.