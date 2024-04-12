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Судейство

Сегодня, 14:00

Вмешательство ВАР на Евро-2024 ограничат

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Система ВАР
Фото Global Look Press

В Дюссельдорфе прошел семинар УЕФА для представителей 24 ассоциаций, чьи сборные будут участвовать в Евро-2024, и тренеров этих команд. В частности, с ними встретились председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти и его заместитель Бьерн Кайперс.

По данным «СЭ», еще раз было подчеркнуто, что вмешательство видеоассистентов (ВАР и АВАР) в действия судей будет максимально ограничено. Это традиционная линия УЕФА, которая отличается от позиции ФИФА. ВАР снова дадут указание вмешиваться, когда действительно есть доказательство явной и очевидной ошибки: «минимум вмешательств, но с максимальной пользой».

Видеоарбитры будут базироваться в Лейпциге, а судьи и их ассистенты — во Франкфурте-на-Майне. Списки рефери объявят в конце апреля — начале мая. В середине мая их соберут на заключительный сбор перед турниром.

Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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