«Нельзя ставить автобус против Бельгии! Жду в старте Головина и Миранчука». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» делится ожиданиями от Евро-2020.

Подготовка к Евро вышла на финишную прямую, позади остались контрольные матчи с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0). Понятно, что мы встречались далеко не с самыми сильными соперниками — это не Испания, Португалия или Германия. Команда пока не выглядит ярко — оба спарринга состоялись на фоне приличных нагрузок на сборе в Австрии. Поэтому что ожидал, то и увидел: в действиях ребят не чувствовалось свежести, не хватало креатива.

Но при этом я уверен, что в официальных играх в группе Евро наша команда будет выглядеть намного лучше. К ним сборная должна подойти в хорошей функциональной готовности и в оптимальном сочетании футболистов.

Жду, что 12 июня против Бельгии с первых минут вместе выйдут Головин и Миранчук: против болгар тренерский штаб, полагаю, решил запутать оппонентов, скрыв истинный стартовый состав. Плюс все-таки хочется не только обороняться против «Красных дьяволов», пусть они и фавориты не только в матче с Россией, но и на всем турнире.

Что касается нашей группы в целом, то все три встречи для нас важны, но самая главная — с Финляндией. Если победим, то, с учетом того, что в плей-офф попадут четыре лучшие сборные из шести, занявших третьи места, должны выйти в 1/8 финала.

Против Болгарии Станислав Черчесов сделал интересный ход в обороне, поставив хавбека Дмитрия Баринова на позицию правого центрального защитника. Мне Дима в этом качестве понравился. Да он и сам потом говорил, что в «Локо» еще при Юрии Семине исполнял такую роль и ему было достаточно комфортно. Для нашего штаба огромный плюс, что Баринов способен как сыграть опорного полузащитника, где чувствует себя как рыба в воде, так и переквалифицироваться в одного из центральных защитников. Дима выглядел достаточно уверенно: отдал несколько хороших проникающих передач на Дзюбу, сильно смотрелся в отборе. С учетом этого считаю, что решение не включать в заявку Евгеньева логично, хотя весной Роман неплохо проявлял себя в «Динамо».

Да, против Лукаку с его внушительными габаритами Баринову может не хватить физических данных, но никого нельзя оставлять против Ромелу один в один. Все — Семенов, Джикия, Баринов или Дивеев, если армеец появится на поле, — должны страховать друг друга, обязательно оказываться против форварда вдвоем, иначе тот продавит кого угодно. Лукаку — мощнейшая машина, тут в одиночку не справиться.

А вот отсутствие в матче с нами Де Брейне, на мой взгляд, для бельгийцев некритично: у Роберто Мартинеса под рукой два состава практически одного — очень высокого — уровня. Если бы «Красные дьяволы» встречались с Францией или Германией, то, возможно, считали бы Де Брейне значимой потерей. Но перед игрой с Россией их штаб, уверен, не особо переживает по этому поводу.

Мы же если двигаем в оборону Баринова, то при всех плюсах здорово теряем в качестве в опорной зоне. Мне Зобнин и Оздоев против Болгарии не понравились. Во-первых, оба потеряли очень много мячей. Во-вторых, создали мало остроты — каждый всего по разу врывался в штрафную, разрезающих передач от хавбеков почти не шло.

А ведь от команды очень хочется, повторю, креатива. Да, это в первую очередь обязанность Головина и Миранчука, но если они располагаются на полуфлангах, то центральные полузащитники должны что-то создавать, выдвигаясь вперед в своей зоне. Увы, но ни Роман, ни Магомед не обладают таким атакующим арсеналом, как в свое время Титов или Алекс в «Спартаке» — по большому счету это разрушители. Отсюда и проблемы с созиданием. Нужно, чтобы Зобнин и Оздоев больше участвовали в комбинационной игре и допускали как можно меньше брака в середине поля. С Болгарией был явный перебор.

Сейчас много разговоров о травме Кудряшова. Но при всем уважении к Феде это не тот футболист, кого следует считать незаменимым. Думаю, что в групповом турнире он не сыграет, раз там надрыв икроножной мышцы — это минимум три недели на восстановление. Поэтому для Кудряшова этот Евро, скорее всего, закончился не начавшись.

Знаю, что многие удивляются тому, что 37-летний Юрий Жирков не только по-прежнему получает вызовы в национальную команду, но и регулярно выходит на поле. А кто вместо? Появится такой — станет играть он. А если предпочтение отдается Жиркову, значит, Юра в своем амплуа лучший. Так что Черчесов здесь абсолютно правильно поступает. Кстати, Антон Шунин у меня в качестве первого вратаря никаких вопросов не вызывает.

Что касается задач, то России нужно нацеливаться на 1/4 финала. Не соглашусь с теми, кто считает, что просто выход из группы — уже успех. Не более чем нормальный результат — то, что и должна сделать сборная, учитывая, что два матча из трех в группе проведем дома. А вот если пройдем дальше первой стадии плей-офф, как на ЧМ-2018, то тогда можно говорить об удачном выступлении.

Полуфинал вообще стал бы прекрасным достижением с учетом состава участников Евро: тут и Испания, и Германия, и Голландия, и Франция, и Бельгия. Французов вообще считаю главными фаворитами всего чемпионата. Так что за 1/2 финала нашим футболистам и тренерам надо будет памятники поставить — раз звания заслуженных мастеров спорта они уже получили. Хотя я не приветствую подобное поощрение за выход только в четвертьфинал.

До старта наших на Евро не стихнет дискуссия, какую тактику выбрать на бельгийцев. Уверен, что не нужно «ставить глубокий автобус» в расчете на то, что Головин или Миранчук что-то придумают в контратаке, — подобный подход ни к чему хорошему не приведет. Когда на твоей половине постоянно висит напряжение, то обороняющиеся рискуют рано или поздно потерять концентрацию. И такая команда, как Бельгия, обязательно накажет за это.

К тому же не надо забывать, что сейчас большой процент мячей забивается после розыгрыша стандартов. Учитывая габариты бельгийцев и уровень ребят, которые подают у них штрафные и угловые, ни в коем случае нельзя садиться назад всеми одиннадцатью, фолить вблизи ворот, давая сопернику дополнительные шансы. Обязательно нужен разумный баланс между защитой и нападением. Да, Испанию три года назад мы выбили с ЧМ именно железной обороной, но не думаю, что сейчас вновь пойдем по такому пути. Против Бельгии нужно атаковать — там сзади тоже есть проблемы! Нашим парням просто необходимы спортивная наглость и вера в себя!

В заключение вернусь к фаворитам. Францию как главного претендента на золото уже назвал. Еще мне нравится нынешняя сборная Италии. Есть предчувствие, что «Скуадра адзурра» способна замахнуться на многое, вплоть до выхода в финал. Еще отмечу Германию, ту же Бельгию. Португальцам я симпатизирую, но не думаю, что они смогут выдать какой-то сумасшедший результат.

Ну а главными кандидатами на получение звания лучшего футболиста ЧЕ считаю Бензема и Лукаку — оба провели отличные клубные сезоны в «Реале» и «Интере». Криштиану велик, но возраст постепенно берет свое.