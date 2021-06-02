В посольстве Дании объяснили причины запрета въезда болельщикам из России на время Евро-2020
В посольстве Дании в Москве заявили, что ограничения на въезд применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы.
«В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания также, как и другие страны ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекцией в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. УЕФА в полной мере осведомлены об этом», — ответили в посольстве на запрос РБК.
На игру против команды Дании не смогут попасть около 2,5 тыс. россиян, сообщили источник в Российском футбольном союзе (РФС) и собеседник в оргкомитете турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами. В Копенгагене должен пройти матч с участием россиян, встреча назначена на 21 июня.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60b74fd19a794795181eb8f1?ruid=uUjlA2AvazAd/xQ3A3/8Ag==&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю