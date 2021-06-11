Форвард сборной России Артем Дзюба в преддверии первого матча на Евро-2020 против Бельгии поделился ожиданиями от встречи.

Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

— Хотелось бы в первую очередь играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, а действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали, — сказал Дзюба.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)