Хабиб прилетел на матч Бельгия — Россия: «Вечером нереальный футбол ожидается»
Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прилетел в Санкт-Петербург, где состоится матч Евро-2020 Бельгия — Россия.
«Прилетели в Питер, вечером нереальный футбол ожидается, — написал Хабиб в Instagram. — Ну, конечно, попасть на один из матчей чемпионата Европы по футболу — это мечта детства».
Матч Бельгия — Россия начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю