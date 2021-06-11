Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс дал интервью «СЭ» накануне старта чемпионата Европы.

Боль в колене — на всю жизнь

— Николас, как ваши дела?

— Хорошо, спасибо. Пока отдыхаю, играю с детьми.

— Как ваше здоровье? Вы вакцинировались?

— Еще нет, но на следующей неделе пойду — записан на прививку. Самой вакцины не боюсь — наоборот, жду, когда сделают. Очень хочу вернуть себе свободу перемещений, хочу вновь путешествовать по миру, приехать в том числе и в Санкт-Петербург. Надеюсь, вакцина поможет быстрее вернуться к нормальной жизни.

— Год назад вы завершили игровую карьеру из-за болей в колене. Как оно сейчас?

— Думаю, эти боли теперь со мной на всю оставшуюся жизнь — поможет только полная замена сустава. Но боль ощущается лишьпод серьезными нагрузками — в гольф, в теннис я могу играть спокойно.

— Это то же колено, которое вы травмировали в героическом матче 1/16 финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Вильярреалом» в 2008 году?

— Да, это оно! Мне сделали операцию, но полноценно восстановиться уже не получится. Так что я всегда теперь буду чувствовать ту самую штангу в Вильярреале, о которую я ударился сразу после того, как сделал голевой пас на Погребняка. Но я рад, что все было не зря и в итоге эта жертва принесла «Зениту» Кубок УЕФА.

На связи с Анюковым

— Вы закончили тренерские курсы?

— Все еще нет. Не могу закончить их, потому что мне нужно пройти практические занятия с детьми или юношами, но из-за ковида это в Бельгии сделать нельзя. Но я уже получил работу — в следующем сезоне буду ассистентом главного тренера в «Генте». На следующей неделе команда соберется после отпуска, и я начну работать. Рад этому вызову — надеюсь, и сам научусь, и передам свой опыт футболистам.

— А в «Зенит» вас не звали?

— Я спрашивал Сергея Семака, могу ли приехать на пару недель на стажировку, но из-за «короны» это было невозможно. А теперь я уже в «Генте». Надеюсь, через сезон сыграем с «Зенитом» в Лиге чемпионов!

— С кем из «Зенита» вы на связи?

— Только с Александром Анюковым, моим лучшим другом из России. Недавно еще отправлял сообщение Семаку — поздравлял его с очередным золотом чемпионата. Сейчас в «Зените» уже осталось не так много футболистов, с которыми я играл. Знаю, что Дзюба продолжает забивать. Когда команда прилетала в Брюгге на матч Лиги чемпионов, виделся с ребятами.

«Зениту» нужно купить сильных игроков

— Удивлены, что «Зенит» выиграл три титула подряд?

— Нет. «Зенит» — с запасом лучшая команда России. Другие команды не так сильны. Думаю, у «Зенита» есть все, чтобы выиграть четыре-пять титулов подряд. Я не вижу конкуренции.

— Другими словами, «Зенит» может стать для России тем же, чем является «Бавария» для Германии?

— Конечно! Я чувствую, что клуб готов к этому. Разница между «Зенитом» и другими командами будет все увеличиваться и увеличиваться. Я не знаю других клубов РПЛ, у которых есть такие деньги. В современном футболе все зависит именно от них. В Бельгии тоже в последнее время «Брюгге» стал побеждать чаще, так как он богаче других. Но я надеюсь, что в следующем сезоне мы с «Гентом» остановим «Брюгге».

— А что необходимо «Зениту» для успешной игры в Лиге чемпионов?

— Ох, сложный вопрос... Мне было очень жаль, что «Зенит» проиграл «Брюгге» в обоих матчах Лиги чемпионов, хотя я так разрекламировал свой бывший клуб в Бельгии! Может быть, «Зениту» нужно купить несколько сильных игроков. Уверен, что и в Санкт-Петербурге, и в «Газпроме» хотят видеть свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, но по составу «Зенит» далек от топ-клубов Европы. Нужны качественные новички.

Бельгия — главный фаворит

— Перейдем к Евро. Что думаете о матче Россия — Бельгия?

— Боюсь, что России будет сложно победить. Для меня Бельгия — главный фаворит чемпионата Европы. Очень сильный состав, даже с учетом травм Де Брейне и Витселя, невнятной формы Эдена Азара. Лукаку в отличной форме, Карраско набрал ход, Куртуа — лучший вратарь мира, защита опытная, хоть и возрастная. Думаю, у нас сильнейший состав на Евро.

— Россия может повторить успех чемпионата мира и выйти в четвертьфинал?

— Надеюсь. Но сперва вам нужно хотя бы выйти в 1/8 финала. Россия будет бороться за второе место с Данией, а это тоже очень сильная сборная, даже Бельгии будет непросто ее победить. Если Россия выйдет в 1/8 финала, то там многое будет зависеть от соперника. Если попадется не топ-команда, то четвертьфинал возможен.

— Жан-Мари Пфафф недавно сказал мне, что никто в Бельгии не боится игроков сборной России.

— Это так, действительно. В Бельгии почти не знают футболистов из России, говорят только о Дзюбе — знают его по «Зениту», по прошлому чемпионату мира, по матчам отборочного турнира. Он хороший игрок, сильный, крепкий, много забивает.

— Знаете, что ему остался один гол до первого места в списке лучших бомбардиров в истории сборной России?

— Да? Не знал. Но если кто и забьет Бельгии, то это будет Дзюба. России предстоит много защищаться, но на контратаке или со стандарта Дзюба может забить.

— Ваша ставка — какой будет счет?