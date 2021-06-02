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Дворкович: «Для сборной России выход из группы будет удовлетворительным результатом на Евро-2020»

15:55
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Что касается состава, то надо доверять главному тренеру. Считаю, он сумеет привести команду к оптимально возможной форме. Он подбирает игроков по определенным критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор Черчесова основан на очень серьезном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку

Выход из группы будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша сборная пройдет один раунд плей-офф», — цитирует Дворковича ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11539311

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры