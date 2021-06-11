Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России с Бельгией на Евро-2020.

Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

«Товарищеские игры сборная России провалила. Такой ужасной игры я давно не видел. Нам нужно больше создавать, а не просто передавать друг другу мяч. У нас уже был печальный опыт с бельгийцами. Два года назад мы получили от них пять мячей. Нашей сборной необходимо играть в разрушение. Нужно хорошо подготовиться физически, привязаться к каждому сопернику. Самим не играть и им не давать, а там уже надеяться на случайный гол. Без удачи шансов мало», — сказал Пономарев «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Антон Иванов)