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Форвард сборной Словакии Стрелец пропустит Евро-2020 из-за травмы бедра

17:20
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Нападающий сборной Словакии Давид Стрелец не сыграет на Евро-2020, сообщил главный тренер команды Штефан Таркович. Футболист получил травму бедра.

«Мне очень жаль, что Стрелец не сможет сыграть, — цитирует Тарковича АР 2 июня. — Это настолько серьезное повреждение, что он не сможет участвовать в турнире».

Ожидается, что 20-летний футболист восстановится через три недели. На Евро-2020 словаки сыграют в группе Е с командами Польши, Швеции и Испании.

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