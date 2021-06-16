Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов по окончании очередной конференции союза.

— Что вы думаете о сборной России? Какая у нее задача?

— Задача поставлена. Все мы ждем выхода нашей сборной из группы. Это непростая задача. Но будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.

— Будет ли уволен Черчесов, если задача не будет выполнена?

— В 2020 году мы продлили контракт с главным тренером, он действует весь отборочный цикл чемпионата мира 2022 года.

— Ваши впечатления от игры с Бельгией? Украина, например, показала, что может играть смелее с сильными командами.

— Разные матчи, разные соперники. Как все болельщики, я испытал некоторое разочарование — даже не от результата, а от того, как играла команда.

— Футболисты сборной говорили, что Бельгия ничем не удивила. А вас?

— Мы не первый раз играем с Бельгией, видели разную Бельгию. Не могу сказать, что это самая сильная Бельгия за последние годы, — команда играла без Де Брейне, без Эдена Азара.

— Может ли этот Евро повлиять на подачу самостоятельной заявки России на турнир?

— Неважно, что мы будем делать в дальнейшем. Это наш долг — проводить соревнования на высоком уровне. Так мы относимся абсолютно ко всем турнирам.

— Самостоятельная заявка Евро входит в планы РФС?

— Этот вопрос РФС не поднимался.

— Мы часто слышим о том, что спорт вне политики. Но некоторые наши коллеги не получили аккредитацию на Евро из-за Азербайджана. Ваше отношение к этому?

— Это не только мое отношение, но и ФИФА, и УЕФА. Мы не должны смешивать политику и спорт. Нужно бороться с этим, не допускать подобных случаев в будущем. Чемпионат Европы еще не завершен. Думаю, что соответствующие органы разберутся и примут правильное, справедливое решение.

— Что вы думаете о проекте календаря? Будет ли он утвержден?

— Мне еще не удалось детально с ним ознакомиться. В любом случае это не окончательная версия, какие-то корректировки еще будут внесены.

— Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая — он не будет меняться?

— Прошлый сезон мы провели при новом лимите. Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого будем принимать решение. Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую.

— Будут ли изменения формулы РПЛ?

— На конференции я заявил, что одна из задач, поставленных перед нами, — разработка различных вариантов новых форматов проведения ЮФЛ, ФНЛ и РПЛ. Эта работа ведется. Думаю, через месяц мы будем готовы ответить на этот вопрос. В любом случае изменения форматов будут возможны только с сезона-2022/23.

— Рассматриваете ли вы возвращение проведения турниров на схему «весна-осень»?

— Этот вопрос обсуждается. Он будет проработан еще раз. Мы несколько раз обсуждали возврат на систему «весна-осень». Но предыдущие попытки не привели к какому-то консенсусу. Были мнения за возврат, но на тот момент таких голосов было меньшинство. Может быть, сейчас получим другую ситуацию.

— Непонятна ситуация с «Чайкой». Почему она включена в состав участников ФНЛ?

— Следствие продолжается. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд. Уже после решения суда РФС примет решение.

— Если матч этой команды будет признан договорным, она будет исключена из ФНЛ?

— Надо смотреть регламент. Скорее всего, да. Это даст основание в том числе для пересчета очков. Соответственно, это скажется на турнирном статусе команды. Если договорной матч был сыгран и это доказано, то стороны, участвовавшие в нем, должны быть наказаны. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

— Насколько известно, клуб собирает игроков, намерен выйти в РПЛ.

— Наверное, клуб уверен, что не сделал ничего незаконного.