Сборная России сыграет в белой форме с Казахстаном

Сборная России выйдет в белой форме на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана (24 марта, Нур-Султан), сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча начнется в 17.00 (по мск).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова в стартовом матче отбора к ЧЕ-2020 уступили бельгийцам со счетом 1:3, а казахи разгромили шотландцев (3:0).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира