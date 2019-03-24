Сборная России сыграет в белой форме с Казахстаном

Сборная России выйдет в белой форме на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана (24 марта, Нур-Султан), сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча начнется в 17.00 (по мск).
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.
Подопечные главного тренера Станислава Черчесова в стартовом матче отбора к ЧЕ-2020 уступили бельгийцам со счетом 1:3, а казахи разгромили шотландцев (3:0).
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
В матче @EuroQualifiers против Казахстана сыграем в белой форме! 💪 pic.twitter.com/poOG0IlQus– Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.
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