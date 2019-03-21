22:26 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Денис Глушаков: "Сборной России нельзя терять очки"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что сборная России не должна терять очки в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В четверг национальная команда сыграет против Бельгии

- Эта команда играла и в 2014 году - костяк сохранился, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч ТВ". - Начало отборочного цикла - очки нельзя терять. Надо двигаться вперед и выигрывать матч за матчем. В противном случае можно не досчитаться очков в конце. 

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

Бельгия - Россия

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15237 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Бельгия - Россия?
22.3%
Крупной победой Бельгии
44.3%
Победой Бельгии с разностью один-два мяча
15.9%
Результативной ничьей
3.5%
Нулевой ничьей
2.6%
Крупной победой России
11.3%
Победой России с разностью один-два мяча
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