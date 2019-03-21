Денис Глушаков: "Сборной России нельзя терять очки"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что сборная России не должна терять очки в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В четверг национальная команда сыграет против Бельгии.

- Эта команда играла и в 2014 году - костяк сохранился, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч ТВ". - Начало отборочного цикла - очки нельзя терять. Надо двигаться вперед и выигрывать матч за матчем. В противном случае можно не досчитаться очков в конце.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

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