Бельгия - Россия: за что назначен пенальти в ворота российской команды?

На 44-й минуте отборочного матча Евро-2020 Бельгия - Россия правильное решение принял арбитр Овидиу Хацеган, назначивший 11-метровый удар в ворота нашей команды.

44-я минута матча Бельгия - Россия.

Судья верно оценил действия Юрия Жиркова, который в единоборстве с Эденом Азаром нарушил правила, ударив соперника по правой ноге и сбив его. (Александр Бобров)

44-я минута матча Бельгия - Россия.

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