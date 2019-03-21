23:40 21 марта | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Бельгия - Россия: за что назначен пенальти в ворота российской команды?

44-я минута матча Бельгия - Россия. 44-я минута матча Бельгия - Россия. 44-я минута матча Бельгия - Россия.
44-я минута матча Бельгия - Россия.
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На 44-й минуте отборочного матча Евро-2020 Бельгия - Россия правильное решение принял арбитр Овидиу Хацеган, назначивший 11-метровый удар в ворота нашей команды.

44-я минута матча Бельгия - Россия.
44-я минута матча Бельгия - Россия.

Судья верно оценил действия Юрия Жиркова, который в единоборстве с Эденом Азаром нарушил правила, ударив соперника по правой ноге и сбив его. (Александр Бобров)

44-я минута матча Бельгия - Россия.
44-я минута матча Бельгия - Россия.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей и турнирные таблицы, календарь и результаты игр отборочного турнира

Бельгия - Россия

 

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