Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с самыми лояльными футболистами в топ-10 европейских лигах. Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев занял первую строчку в этом рейтинге.

34-летний российский футболист выступает за московскую команду (по данным Transfermarkt) на протяжении 17 лет и 3 месяця.

На второй строчке располагается защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет и 9 месяцев). Третий — капитан «Барселоны» Лионель Месси (16 и 3 месяца).

Полностью список самых преданных игроков выглядит следующим образом:

1. Акинфеев

2. Перрен

3. Месси

4. Магнанелли («Сассуоло») — 14 лет и 9 месяцев

5. Кьеллини («Ювентус») — 14 лет и 9 месяцев

6. Рамос («Реал») — 14 лет и 7 месяцев

7. Боссют («Зюлте-Варегем») — 13 лет и 9 месяцев

8. Сориано («Вильярреал») — 13 лет и 9 месяцев

9. Лопес («Эспаньол») — 13 лет и 9 месяцев

10. Марселу («Реал») — 13 лет и 3 месяца