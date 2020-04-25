Акинфеев — самый преданный игрок среди топ-10 лиг Европы, Месси — третий
Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с самыми лояльными футболистами в топ-10 европейских лигах. Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев занял первую строчку в этом рейтинге.
34-летний российский футболист выступает за московскую команду (по данным Transfermarkt) на протяжении 17 лет и 3 месяця.
На второй строчке располагается защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет и 9 месяцев). Третий — капитан «Барселоны» Лионель Месси (16 и 3 месяца).
Полностью список самых преданных игроков выглядит следующим образом:
1. Акинфеев
2. Перрен
3. Месси
4. Магнанелли («Сассуоло») — 14 лет и 9 месяцев
5. Кьеллини («Ювентус») — 14 лет и 9 месяцев
6. Рамос («Реал») — 14 лет и 7 месяцев
7. Боссют («Зюлте-Варегем») — 13 лет и 9 месяцев
8. Сориано («Вильярреал») — 13 лет и 9 месяцев
9. Лопес («Эспаньол») — 13 лет и 9 месяцев
10. Марселу («Реал») — 13 лет и 3 месяца