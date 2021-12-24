Трехкратный победитель национального первенства уступил первое место новой звезде мужского одиночного катания.

Чемпионат России. Мужчины. Итог

1. Марк Кондратюк — 284.37

2. Михаил Коляда — 283.70

3. Андрей Мозалев — 278.28

4. Евгений Семененко — 274.28

5. Петр Гуменник — 267.45

6. Александр Самарин — 264.73

7. Алексей Ерохов — 261.48

8. Глеб Лутфуллин — 251.53

9. Дмитрий Алиев — 251.40

10. Макар Игнатов — 250.77

11. Владислав Дикиджи — 250.17

12. Артем Ковалев — 249.07

13. Артур Даниелян — 248.35

14. Илья Яблоков — 243.71

15. Роман Савосин — 225.40

16. Кирилл Сарновский — 221.92

17. Андрей Анисимов — 213.08

18. Егор Рухин — 184.95

После коротких программ в мужском одиночном катании в турнирной таблице было достаточно плотно — всего восемь баллов между 1-й и 8-й строчками. Лидерство завоевал Евгений Семененко, а Михаил Коляда после «бабочки» на акселе отвалился на четвертое место.

Такой расклад в сезоне мы уже видели — как Коляда собирался и в итоге оказывался в призах. Но кто же знал, что сегодня все повторится вновь? А трехкратный чемпион страны уступит золото более юному фигуристу?

Андрей Мозалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мозалев застолбил место в тройке из первой разминки

Чемпион мира среди юниоров уступал лидирующему Евгению Семененко восемь баллов. Но потенциал этого фигуриста давал надежду, что еще не все конечно. Так оно и вышло.

Перед Андреем выступали фигуристы, у которых мало что получилось. Например, ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин. И на фоне таких прокатов выступление Андрея было не просто светлым — ярчайшим пятном.

Мощный контент из трех четверных смазало лишь падение с тройного акселя. Но все остальное выглядит солидной заявкой: каскад четверной тулуп + двойной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскад тройной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Баллы получились высокими — 187,30 — и позволили фигуристу захватить промежуточное лидерство. И, как оказалось, гарантировали Андрею место в тройке.

Чего не скажешь о чемпионе Европы Дмитрие Алиеве. Как отметил сам фигурист, со своими проблемами он разобрался. Только выступить чисто ему это не помогло. Вновь было падение с четверного лутца, больше на квады он не заходил. В итоге — совсем скромные 251,40 и лишь девятое место.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коляда устоял на ногах, но уступил золото

Сильнейшая разминка была с шикарным питерско-московским фоном. Три фигуриста из Москвы и три из Санкт-Петербурга делили между собой медали.

Первым в борьбу вступил Александр Самарин. И прокат у него все же не задался. Вновь, как и в короткой программе, возникли проблемы на его коронном элементе — четверном лутце. Но в этот раз фигурист его не спас.

«Детское падение!» — заключила тренер фигуриста Светлана Соколовская. Четверных в прокате больше не было. И это все отбросило его в подвал турнирной таблицы со скромными баллами — 264,73.

Следующим в разборки вступил Михаил Коляда. Сегодня он сумел устоять на ногах. Из серьезных ошибок — строенный четверной тулуп. Было жесткое приземление с каскада 4-3, немного нервно было после тройного акселя в начале программы. Но в целом — небезнадежно.

По баллам вышло очень солидно — почти 190 за произвольную, 283,70 по сумме. Это выглядело уже солидной заявкой.

Алексей Ерохов зал завел. И стартовал максимально мощно — с четверного риттбергера. Однако ошибки на других элементах выбросили фигуриста из битвы за медали.

Примерно по тому же сценарию пошел и Макар Игнатов. Сложнейший четверной риттбергер просто сводил с ума. Но многочисленные ошибки на приземлениях также отбросили фигуриста из борьбы за высокие места.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кондратюк обошел Коляду менее чем на балл

Следующим на льду появился тот самый Марк Кондратюк, которого отправили отстаивать олимпийскую квоту. Которого раскритиковали после короткой программы на Nebelhorn Trophy, ведь он был только пятым. Из-за которого плакала сама Медведева.

В Германии Марк ворвался в топ-3 и подтвердил олимпийскую квоту для России. А сегодня в Санкт-Петербурге поднял на ноги весь зал и заставил визжать от восторга. Ведь он вырвал золото чемпионата России у самого Михаила Коляды.

Между фигуристами — меньше балла. Вот чего стоил Коляде строенный четверной тулуп. Оба фигуриста заходили на три квада, но Марк сделал все чисто, допустив лишь степ-аут в финальной комбинации.

Лидер после короткой программы Евгений Семененко также прыгнул три четверных. Но сорванный аксель — «бабочка» — уже в завершающей части программы стоил ему пьедестала.

В итоге участник чемпионата мира в Швеции стал лишь четвертым. Грустно, но чистая математика. Мозалев, упав с акселя, потерял на нем гораздо меньше баллов. Плюс все непрыжковые элементы Андрей сделал на четвёртый уровень. У Жени дорожка шагов оценена на третий.