В прошлом году мы называли Алиева главной надеждой России. А сейчас он на грани завершения карьеры

Вместо борьбы с Ханю и Ченом — пропуск Олимпиады.

Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа

1. Марк Кондратюк — 284.37

2. Михаил Коляда — 283.70

3. Андрей Мозалев — 278.28

4. Евгений Семененко — 274.28

5. Петр Гуменник — 267.45

6. Александр Самарин — 264.73

7. Алексей Ерохов — 261.48

8. Глеб Лутфуллин — 251.53

9. Дмитрий Алиев — 251.40

10. Макар Игнатов — 250.77

Пока в женском одиночном и парах разборки за олимпийские лицензии еще впереди, у мужчин и в танцах с потенциальными кандидатами на поездку в Пекин уже разобрались. И если в танцах многое решалось сильно заранее и вне катка, то одиночники были предоставлены сами себе — пусть с оговорками, но кто как выступил, так тройку лучших и определили. Поэтому, несмотря на уважительное отношение нашей федерации фигурного катания к Дмитрию Алиеву, гарантировать место в сборной ему никто не мог.

Дмитрию нужно было преодолеть все трудности последних лет и наконец-то выдать достойный чемпиона Европы прокат, чтобы вновь котироваться на нужном уровне. Чемпионат России ренессансом Алиева не стал, и с вероятностью в 99% на Олимпиаде его не будет. Что же пошло не так, ведь совсем недавно мы мечтали о том, как Дмитрий будет конкурировать с Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом?

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дмитрий выиграл первый для России титул со времен Евгения Плющенко

Трудно об этом не думать, но похоже, чемпионов Европы 2020 года кто-то проклял. Они были на тот момент на пике своих возможностей и готовились разрывать уже мировой подиум в марте прошлого года... Что было дальше, все прекрасно знают. Пандемия коронавируса, закрытые границы и решение отменить ЧМ в Монреале в самый последний момент. Чемпионка среди женщин Алена Косторная так никогда больше и не сможет приблизиться к той форме, которая у нее была в январе 2020-го. Чемпионат России сейчас она пропускает из-за травмы. Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, также страдает из-за проблем со здоровьем. Откатать произвольный танец в Санкт-Петербурге дуэт так и не смог, теперь участие в Олимпиаде для них под большим вопросом. Пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский без шансов уступает пока во внутреннем противостоянии новому дуэту Тамары Москвиной — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

И наконец-то наш первый после Евгения Плющенко чемпион Европы — Дмитрий Алиев. Сколько было вместе с ним надежд и притязаний на возвращение статуса российского мужского одиночного на топовый уровень. Парень со старшими четверными, сочетающий хорошую технику с пластичным и выразительным катанием. Неплохой уверенностью в себе, крепкой психологией и желанием бороться за самые высокие места — как долго мы этого все ждали! Прокаты Алиева в Граце тогда позволяли верить пусть и не в прямую конкуренцию с Ханю и Ченом, но как минимум в место под солнцем сразу после них. А в случае прогресса Дмитрия и в проблемы у конкурентов, кто его знает? К тому же на тренировках Алиев без особых проблем исполнял по шесть четверных подряд и владел всеми видами квадов. Обновленный и усиленный контент он планировал показать в Канаде, но так и не успел.

Следующий после ЧЕ сезон для Алиева стал сущим кошмаром

Дальше все пошло как в сценарии драмы о преодолении себя. Травма спины не позволила Алиеву поехать на контрольные прокаты. Дмитрий выступил на этапах Кубка России и на домашнем этапе «Гран-при», но последствия повреждения все еще давали о себе знать и не позволили показать свой максимум. Бронза в Сочи, пятое место в Москве — точно не тот результат, на который рассчитывал триумфатор первенства континента. Медаль с «Гран-при» привезти домой Алиев не сумел, зато коварную уханьскую заразу — пожалуйста. Положительный тест и непростое течение болезни вынудили сняться со второго этапа Кубка, а затем и чемпионата страны. ФФККР дала ему и другим ребятам второй шанс отобраться на ЧМ через Кубок Первого канала и финал Кубка России, но и там у Дмитрия ничего не вышло.

Уже традиционно закапывает себя Алиев еще в короткой программе. Провал после первого дня трудно реанимировать даже очень успешной произвольной. Дмитрий в шутку допустил, что федерация могла бы отправить его в Стокгольм за успехи в сезоне-2019/20, но благоразумно Александр Горшков с Александром Коганом делать этого не стали. На ЧМ поехали Михаил Коляда с Евгением Семененко, успешно выиграв для страны третью олимпийскую путевку. В этот момент за них дома наверняка радовался и Дмитрий, хищно посматривая на возможность отобраться в Пекин хотя бы следом за парнями Алексея Мишина. К тому же он пересмотрел свою подготовку и обещал решить главную проблему в физической подготовке. Это бич для всей команды Евгения Рукавицына — посмотрите хотя бы на Макара Игнатова, который докатывает произвольную из последних сил.

Алиеву после ЧР не помогут даже травмы и болезнь соперников

Но Игнатов хотя бы с определенной периодичностью, но выдает уверенные выступления и с неплохой стабильностью делает сложные четверные. Новых квадов от Алиева мы так и не дождались, но и фирменный лутц он практически потерял. Из раза в раз Дмитрий вместо четырех оборотов делал три и не мог объяснить причину, по которой это происходит. Якобы он хотел сделать четверной, но задумался и ошибся. Только как можно задуматься прямо во время прыжка? «Хотеть исполнить прыжок много кто хочет. Все хотят. А вот делают единицы, они и побеждают», — резонно отметил в интервью «СЭ» тренер Жан Буш. Сегодня заходил Алиев все же на квад, да толку? Прыжок получился на пятую точку, где объективно его карьера сейчас и находится. Это был единственный четверной в программе, дальше элементы ультра-си он даже не пробовал. Двойной аксель во второй половине у мужчины — это ли не намек на конец?

Хотя к чему намеки, если в микст-зоне Дмитрий и сам дал ясно понять, что пока мотивации дальше выходить на лед для себя не видит? «Может быть, и стоит взять перерыв для восстановления сил, — признается Алиев журналистам. — Сложно сейчас говорить об этом конкретно. Надо выпить крепкого... чаю. И подумать». Фигурист хотел бы отмотать время назад или забыть об этом турнире, как делали герои «Матрицы». Только вот Дмитрий не Нео и Избранным, как Киану Ривзу, ему стать сегодня не удалось, как и оформить триумфальное возвращение. С итогового девятого места и при всех проблемах спортсмена не будут рассматривать в сборную практически ни при каких обстоятельствах. Случаются травмы, бушует «омикрон», но вот только Дмитрий очень далеко в этой очереди. Хочется верить, что мы еще увидим его на самом высоком уровне, только шансов на это все меньше и меньше.