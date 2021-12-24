Дочь Тутберидзе завоевала серебро на дебютном чемпионате страны. Фигуристку Загорски унесли на руках после проката

Борьба за олимпийские путевки привела к драме и слезам во время прокатов в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России. Танцы. Итог

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,7

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65

5. Елизавета Шанаева/Дэвид Нприжный — 187,19

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 185,72

Первому соревновательному дню на чемпионате России в Санкт-Петербурге было чем удивлять. Одиночники до сотни за короткую программу не добрались, но почти половина набрала 90+ баллов, два четверных стали уже нормой. Были и безошибочные прокаты, что теперь скорее редкость, чем правило. В парах — не менее жесткая борьба не только за квоты, но и условный номер в сборной, вспышки эмоций от тренеров и спортсменов и день рождения Дмитрия Козловского.

Но хедлайнерами дня оказались танцевальные дуэты — «блатные» Дэвис/Смолкин ворвались в тройку на своем первом национальном чемпионате, свист трибун сопровождал оценки Тиффани Загорски/Джонатана Гурейро, а две пары столкнулись на разминке. Речь об Анастасии Скопцовой/Кирилле Алешине и Елизавете Худайбердиевой/Егоре Базине. Вторым не повезло и с музыкой — включили то ли не с того места, то ли не ту композицию, но начинать пришлось заново. А в пятницу споров по поводу танцев вряд ли поубавится — лидеры Виктория Синицина/Никита Кацалапов снялись из-за обострившейся травмы спины партнера.

Слезы в танцах и снятие лидеров

Понятно, что чемпионов мира мимо «Европы» и Олимпийских игр не прокатят — все ждут их очной встречи с французами Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном. Видимо, будет примерно так — по регламенту на чемпионат Европы попадают первое и второе места с российского первенства, а третье определяется решением тренерского совета. Синицина/Кацалапов должны пройти на «Европу» как раз таким образом. Остальные пары прекрасно это понимают и вряд ли будут возмущаться, когда Вика и Никита попадут в сборную решением тренерского совета.

В пятницу плакали почти все — Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин остались седьмыми и проиграли даже вчерашним юниорам Елизавете Шанаевой/Дэвиду Нарижному. Возможно, при выставлении оценок вспомнился инцидент с комментарием мамы Насти по поводу соперников Дэвис/Смолкина. Лучше выступили Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, партнерша тут тоже плакала — прокатом-то она была довольна, но оценками — не очень:

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Это все-таки олимпийский сезон, — рассказывал в микст-зоне партнер. — Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались... Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся... Пытаемся...

Партнерша добавила, что играют они по правилам, на что Егор добавил, что шанс у них отбирают. Но говорить, кто и что, не будет. Страсти в танцах-то накаляются — когда фигуристы говорят, что хотят быть лучшей версией себя и все, они немного лукавят. Да, это тоже имеет место, но за медали хочет бороться каждый из них.

Но для Худайбердиевой/Базина пока все закончилось хорошо — они впервые стали призерами чемпионата России и, вероятно, станут первыми запасными на чемпионат Европы. А может быть, поедут на этот турнир, если что-то пойдет не так с травмой Никиты Кацалапова. Всего на десятую балла они опередили Аннабель Морозов/Андрея Багина. Партнерша настолько была расстроена, что оценки и места комментировать и вовсе не стала.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загорски унесли на руках после произвольного танца

Но всем вышеперечисленным проиграли Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, которые вообще едва доехали произвольный танец. И не потому, что основные их соперники намного моложе них или могут больше. Менингит Тиффани жестко сказался на состоянии партнерши — она даже не дошла до «уголка слез и поцелуев», а сразу попросила «прилечь». Ее унесли на руках, а Джон остался дожидаться оценок вместе с тренерами, а потом вышел в микст-зону говорить о героизме Загорски. Тиффани упала в произвольном танце из-за слабости, но дотерпела до конца программы:

— Тренеры вчера рассматривали возможность снятия, понимая сложность нашей ситуации, — прокомментировал итоги чемпионата России Джонатан. — Мы ехали за путевкой на Олимпийские игры, думали, после ритм-танца будет запас на случай ошибок. Надеемся, нас отправят на какой-то другой международный турнир, в сезоне они еще есть.

Дело осталось за малым — понять, как распределятся места в тройке. Диана Дэвис и Глеб Смолкин не только вошли в число призеров на первом чемпионате страны, но с ходу стали серебряными призерами. Кажется, понятие «очереди» в танцах пора исключать из лексикона, если только это не разовая акция. Александра Степанова/Иван Букин стали двукратными чемпионами России, обогнав в этом компоненте Синицину/Кацалапова. А буквально пару недель назад им не прогнозировали даже второго номера в сборной. Не сбылось все-таки.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что же в итоге? Тройка явно определена — Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин по результатам чемпионата страны, а также Синицина/Кацалапов решением тренерского совета. Сейчас важны две вещи, и одна вытекает из другой — Никите надо срочно восстанавливаться и залечивать хроническую травму спины. По сути, им надо откатать свои программы еще шесть раз — две на чемпионате Европы и четыре на Олимпиаде. Почему четыре? Потому что с любой другой парой в командном турнире на Играх у нас резко упадут шансы на золото в этом виде, а ведь Россия — явный фаворит. А представьте, если со спиной так и будут проблемы? Степанова/Букин в принципе могут получать достойные оценки. Но любая пара, которая поедет на Игры, вряд ли чем-то сможет помочь в команднике — банально не хватит опыта и статуса. Так что Никите нужно бороться, кататься и использовать столько уколов обезболивающего, сколько потребуется — чемпионат России можно пропустить, дальше — нет.