Семененко прыгнул два четверных и лидирует на чемпионате России. Ученик Тутберидзе занял последнее место

Трехкратный чемпион России Коляда только пятый.

Чемпионат России. Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко — 98.03

2. Марк Кондратюк — 97.77

3. Макар Игнатов — 95.84

4. Алексей Ерохов — 95.24

5. Михаил Коляда — 94.26

6. Александр Самарин — 94.23

Предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге открывали одиночники. Пожалуй, это самый интересный вид на турнире с точки зрения конкуренции. На тройку может рассчитывать человек десять из числа заявленных участников. Проблема во всем этом только одна — российские фигуристы не отличаются стабильностью. Они способны исполнять четыре квада в одной программе, владеют сложными позициями во вращениях, хорошо выражают образ в программах, но собирать это все на протяжении сезона получается редко. Но тем интереснее должен был получиться чемпионат России.

Высокий уровень оценок на чемпионате России

Планка с первого же проката была взята не просто высокая, а какая-то ультра-большая. 94 балла — столько получил серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. Из главных ошибок у него было падение с четверного флипа. Сам Саша не был удивлен своим баллам — в микст-зоне он задал журналистам риторический вопрос о том, кто еще прыгает на этом турнире четверной лутц.

Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алексей Ерохов получил еще больше, но и квадов он исполнил больше. Чистые четверные тулуп и сальхов вместе с тройным акселем после двух разминок принесли экс-ученику Этери Тутберидзе 95 баллов. Больше из 12 первых участников набрал только Марк Кондратюк, у которого получились все запланированные прыжковые элементы. Казалось, что сумма баллов могла превысить и сотню, но в итоге Марк проиграл Леше в технике, но обогнал за счет компонентов.

Остальные фигуристы остались примерно в одинаковом диапазоне оценок — от 80 до 90 баллов. Каждый из них допустил по одной грубой ошибке — Петр Гуменник не смог исполнить фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, но сказал, что даже если не попадет в сборную при чистом прокате, то все равно будет хорошо. Дмитрий Алиев сделал «бабочку» на акселе и рассказал, что теперь у него все в порядке с головой, но он слишком был уверенным и, возможно, заехал в чужой след. Из-за этого и произошла ошибка.

Андрей Мозалев плохо выехал с четверного сальхова, но все остальное сделал. В микст-зоне его спросили, хочет ли он когда-нибудь исполнить четверной аксель, как планирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

— Ханю прыгает четверной аксель? Завтра не вставлю, чтобы обогнать, нет, — сказал Мозалев после проката. — А когда-нибудь — обязательно.

Два четверных в короткой — уже норма

Артур Даниелян впервые в карьере зашел на два четверных в короткой, но исполнить такой контент чисто не удалось. Ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин сделал незапланированный каскад — четверной сальхов + тройной риттбергер. Такой элемент вообще на соревнованиях не делают — каскады с риттбергером считаются сложными для исполнения. Это сказал и сам Алексей Николаевич, который проходил мимо микст-зоны и остановился, чтобы рассказать о Глебе.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда решил начать не с сольного сальхова, а с каскада с ним. И почти получилось — только выезд вышел немного смазанным. Четверной тулуп тоже был сделан. А вот на акселе, самом стабильном элементе в короткой у Миши, опять оказалась «бабочка». Этот сезон все-таки не задается у Коляды — казалось бы, после перехода к Мишину, у фигуриста появилась стабильность. Но нет, сейчас об этом не идет и речи. Обидно, учитывая, сколько шансов было у этого спортсмена. Даже в этом сезоне он мог выиграть оба этапа «Гран-при», но в итоге всего два серебра. Сомнения в том, что Коляда все равно отберется на Олимпиаду, минимальные, но уже устаешь задаваться вопросом, что же нужно сделать для улучшения стабильности.

Призер чемпионата России Макар Игнатов справился с самым сложным четверным — риттбергером, но смазал выезд с каскада из четверного и тройного тулупов. Эта ошибка, дорожка шагов на третий уровень и чуть более низкие по сравнению с другими лидерами компоненты оставили Макара на третьей промежуточной позиции. Выше его оказались Марк Кондратюк и Евгений Семненко, которых разделило всего несколько сотых. Оба сделали по два четверных в короткой — тулуп и сальхов, но у Марка были чуть выше и вторая оценка, и уровни на непрыжковых. Вот только каскад чуть дороже вышел у Жени. Этим он и перекрыл возможное отставание от Кондратюка.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А за последнюю строчку «поборолись» ученик Этери Тутберидзе Его Рухин и Андрей Анисимов из «Москвича». Победил Рухин, допустив недокруты на сальхове и тулупе, упав со второго четверного и тройного акселя. Зато ему задали много вопросов об уходе от Тутберидзе и возвращении к ней, но фигурист дипломатично воздержался от ответов. Анисимову вообще не засчитали двойной сальхов, аксель был только двойным, на лутце было обнаружено неясное ребро.

Чемпион и призеры турнира одиночников определятся в пятницу. Начало прокатов мужской произвольной программы — в 15.15 по московскому времени.