Пижонство или уверенность? Группа Тутберидзе не стала тренироваться перед чемпионатом России

Партизанский репортаж из-за петербургских деревьев о нестандартном ходе Тутберидзе.

Итак, началось! Первый, вернее, нулевой день чемпионата России по фигурному катанию сразу преподнес сюрпризы. Если точнее — огорошила Этери Тутберидзе. Утром было опубликовано ее, безусловно, скандальное интервью в «Пусть говорят», в котором она жестко прошлась по соперникам и даже некоторым ученицам, но при этом откровенно показала свое отношение ко многим громким темам. Скандал не обязательно здесь значит нечто негативное, скорее взрывающее общепринятый порядок. А изначально слово на греческом вообще означало «соблазн».

Не удержалась команда Тутберидзе вечером еще от одного соблазна — пропустить тренировку. «Пусть отдыхают» — решила главный спикер дня. Случай за последние годы для этой группы неслыханный. Обычно фигуристки типа Трусовой и Щербаковой выходят первые и уходят последние, убиваются, но прыгают, катаются — даже когда это в теории вредит здоровью, как мы это видели на прошлых чемпионатах России. Сейчас оказалось, что у фигуристок выходной, и они спокойно могли готовиться к жеребьевке, делать макияж, готовить к выгулу своих собачек, платья и прочее. На ум приходит только случай с Алиной Загитовой на чемпионате России в Саранске в декабре 2018 года — тогда она элементарно позже приехала в город.

Тренировки может посмотреть каждый

Дворец «Юбилейный» имеет одну прекрасную особенность — тренировочный каток виден с улицы. Если вы ярый поклонник Михаила Коляды/Елизаветы Туктамышевой/Софьи Самодуровой/Матвея Ветлугина, вы можете видеть все их тренировки. Продираетесь через деревья в сугроб рядом с окном и стойте в нем сколько влезет. В минус 15 сущий экстаз вперемешку с катарсисом.

Но оно того стоит. Лиза Туктамышева вышла в предпоследней разминке. И провела очень удачную тренировку. Обзор был не лучший, некоторые углы катка из-за веток не видно, но увиденного вполне достаточно, чтобы сделать вывод — самая возрастная одиночница чемпионата в прекрасной форме. Насчитал где-то 10 трикселей — все чистые, в том числе и те, что в каскаде с двойным тулупом. В прогоне под музыку была ошибочка — на каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов на первом прыжке вылезла одинарная «бабочка». Но лутц и риттбергер вылетали как идеальные ломтики сыра из-под ножа. Да, Лиза традиционно берегла себя, на дорожках и вращениях подъезжала к бортику, шуточно взмахивала руками. Но это абсолютно нормальный для нее стиль тренировки.

А вот дальше началось удивительное. В 17.55 на лед должны были выйти ученицы Тутберидзе. Валиева Камила, Трусова Александра, Щербакова Анна, Хромых Майя, Петросян Аделия — так гласил официальный список на сайте федерации. В итоге появилась лишь одна девушка — Яметова Вероника, шестая по порядку. Сложилась сюрреалистическая ситуация: Яметова в одиночестве последовательно каталась под музыку Валиевой, Трусовой и так далее. Наверное, успела прочувствовать всю глубину вкуса Даниила Глейхенгауза. Ждем в «Хрустальном» в постолимпийском сезоне.

Что это было — покажут два соревновательных дня 24 — 25 декабря. На самом деле даже Даниил Глейхенгауз как-то говорил мне, что к тренировкам надо относиться спокойнее, и сакрального значения им не придают. Уж точно не то, что фанаты и журналисты. Вряд ли лишние полчаса сильно изменят расклад сил. Но нотку самоуверенности соперники разглядеть могут. Раззадорит ли она Алексея Николаевича и его подопечную?

Валиева и Дэвис со Смолкиным стартуют первыми

Все звезды «Хрустального» в итоге появились в Государственной Академической Капелле, где после нескольких необычных номеров в духе фьюжна классической музыки и рока им рассказали про петербургскую культуру и дали вытянуть стартовые номера.

Представители СМИ на жеребьевку допущены не были — не то по карантинным мерам, но скорее из-за трансляции Первого канала, видеомонополиста российского фигурного катания. Он карантинные меры успешно преодолел и транслировал мероприятие, но только на свой сайт. Те фотографы, кто прорвались, снимали ряды девушек через бои, как завзятые папарацци.

Но это все антураж и приправа. Главное — ниже.

Результаты жеребьевки:

Женщины

1 — Валиева

2 — Шульская

3 — Петросян

4 — Яметова

5 — Самоделкина

6 — Трусова

7 — Гущина

8 — Свириденко

9 — Муравьёва

10 — Щербакова

11 — Туктамышева

12 — Самодурова

13 — Зинина

14 — Морозова

15 — Хромых

16 — Синицына

17 — Онищенко

18 — Петеримова

Мужчины

1 — Самарин

2 — Ерохов

3 — Гуменник

4 — Мозалев

5 — Ковалев

6 — Алиев

7 — Сарновский

8 — Даниелян

9 — Лутфуллин

10 — Яблоков

11 — Кондратюк

12 — Рухин

13 — Семененко

14 — Савосин

15 — Коляда

16 — Дикиджи

17 — Игнатов

18 — Анисимов

Танцы

1 — Дэвис/Смолкин

2 — Миронова/Устенко

3 — Павленина/Алексанян

4 — Ушакова/Некрасов

5 — Лазарева/Прокофьев

6 — Степанова/Букин

7 — Пасечник/Блинов

8 — Загорски/Гурейро

9 — Морозов/Багин

10 — Шанаева/Нарижный

11 — Худайбердиева/Базин

12 — Скопцова/Алешин

13 — Ермакова/Пантелеев

14 — Синицина/Кацалапов

Пары

1 — Петушкова/Маликов

2 — Гейниш/Миронов

3 — Акопова/Рахманин

4 — Павлюченко/Ходыкин

5 — Мишина/Галлямов

6 — Бойкова/Козловский

7 — Мухортова/Евгеньев

8 — Артемьева/Назарычев

9 — Хабибуллина/Княжук

10 — Кадырова/Бальченко

11 — Чикмарева/Янченков

12 — Тарасова/Морозов