Россия будет защищаться от повышения возрастного ценза фигуристок. Жесткая отповедь норвежцам от нашей федерации

Генеральный директор Александр Коган ответил желающим повысить возраст с 15 до 17 лет.

В Санкт-Петербурге чемпионат России открыла пресс-конференция руководителей Федерации фигурного катания России Александра Горшкова и Александра Когана. Боссы русской фигурки ушли от конкретных ответов на вопросы об отборе на Олимпиаду, но устроили жесткую отповедь норвежцам, пытающимся повысить возрастной ценз, инсайдерам, говорившим о руке Кремля в составе олимпийской сборной, упомянули советскую классику и даже немного рассказали про деньги.

Об отборе на Олимпиаду

Горшков: — Первый старт после чемпионата России — это чемпионат Европы. Основной костяк сборных будет сформирован на чемпионате России. Результаты чемпионата Европы могут повлиять, но надеюсь, что этого не случится и спортсмены, которые завоют право участвовать в чемпионате Европы, будут и на Олимпийских играх.

— Один из агентов писал, что состав определяет администрация Кремля и он уже известен: Валиева, Щербакова, Туктамышева. Как можете прокомментировать?

Горшков: — Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? «Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите». Это полнейший бред.

— Могут ли попасть в сборную те, кто не упомянут в списке кандидатов на участие в Олимпиаду Министерства спорта?

Горшков: — На сайте перечислены почти все. Мне сложно представить, кто это может быть.

— Илья Яблоков, например.

Коган: — Список составляется и утверждается на определенный сезон в определенный период времени. Любой спортсмен, который здесь покажет результат, соответствующий для включения в сборную, будет введен в состав.

О приезде Загитовой и Медведевой

Коган: — У нас есть подарок зрителям и фанатам нашего вида спорта. В показательных выступлениях примут участие серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

О деньгах

— Можете ли вы назвать финансовые показатели федерации — сколько она зарабатывает и тратит на чемпионат России? Популярность растет, хочется узнать ее экономическое выражение.

Коган: — Необычный вопрос. Мы говорим: не надо заглядывать в чужой карман. В данном случае вырученные средства остаются для покрытия затрат в тех оргкомитетах и городах, где проводился чемпионат. Те средства от спонсоров и рекламы уходят на покрытие затрат, которые уже есть и будут для членов сборной. У нас нет такого, что мы получили деньги от спонсоров и все их тратим только на чемпионат.

Мы обсуждаем и понимаем, какие деньги, например, нам придется потратить на дополнительные перелеты на Олимпийские игры в Пекин. Практически все деньги, которые мы здесь заработаем, как раз уйдут на эти перелеты. В связи с коронавирусом, особенностями подготовки и адаптационными сборами в Красноярске таких перелетов сейчас нет, нужны чартеры. Надеюсь, популярность фигурного катания будет приносить финансовое благополучие не только федерации, но и спортсменам. Спортсмены сейчас стали зарабатывать больше.

— Внимание со стороны Мниспорта, высшего руководства страны повысилось? От вас же наверняка ждут много медалей. Повысилась ли ответственность в связи с этим?

Горшков: — Внимание повышенное к Олимпиаде, так что оно повышенное ко всем федерациям. Особых преимуществ наша федерация не получает.

О повышении возрастного ценза

Горшков: — Предложение по своей сути популистское. Надо отдать должное, что это популистское по сути предложение и может быть интересно для многих стран. Но для ведущих стран в нашем виде — мы категорически против. Аргументы притянуты за уши. Наша федерация неоднократно выступала против этого предложения, на предстоящем конгрессе будем делать все возможное, чтобы сохранить существующие правила по возрасту.

Коган: — Хотел бы добавить пару слов. У федерации остается принципиальная позиция: мы против изменения возраста. Имеются аргументы, которые мы изложим на конгрессе, сейчас это преждевременно. Одно скажу: посмотрите на возраст в женском одиночном. Для меня вообще удивительно, почему говорят только о нем: если менять возраст здесь, то надо менять возраст и в парном катании, и в танцах, хотя это касается танцев меньше (такие предложения у Норвегии тоже есть. — Прим. «СЭ»). Но если мы берем возраст зарубежных спортсменов, то большинство в 17-18 лет идет учиться, и они заканчивают с фигурным катанием. Хоть так, хоть этак. Единицы остаются. И кого же мы тогда увидим?

На прошлом чемпионате Европы 50 процентам одиночниц было меньше 17 лет. Получается, у этих стран не будет участников? Телевидение, зрители любят соревнования, в скейтборде на последней Олимпиаде чемпионам было по 13 лет. Мы придем к потере зрительской аудитории и спонсоров. На этом фигурное катание как олимпийский вид спорта закончится. Я считаю, неправильно ограничивать спорт. Зачем мы тогда спрашиваем про пятерные? Давайте прыгать двойные и тройные. Давайте вообще ограничимся двойными и тройными у мужчин. Наоборот, по-хорошему нужно уравнять права, возможности мужчин и женщин. Продолжительность программ уравняли. Почему женщины не могут делать четверные прыжки в короткой программе? Возможно, это бы привлекло внимание молодежи.