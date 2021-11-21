Интервью с чемпионом Европы после успеха на «Гран-при Франции».

«Гран-при Франции». Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 286,41

2. Сун Сато (Япония) — 264,99

3. Джейсон Браун (США) — 264,20...

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,56...

7. Андрей Мозалев (Россия) — 248,54...

10. Артур Даниелян (Россия) — 221,5

Дмитрий Алиев — один из героев «Гран-при Франции» и снова надежда нашего мужского одиночного. Еще вчера его спрашивали про психологические проблемы и возможность снятия с турниров. Теперь, после удачного выступления в произвольной программе, которое можно считать возвращением чемпиона Европы, Алиев разговорился в микст-зоне с корреспондентом «СЭ» на другие темы. Несмотря на ограниченное время, он рассказал и о походах в сауну, и о рэпе, и, конечно, об отборе на Олимпиаду.

В Гренобле 22-летний ухтинец набрал 253,56 балла, оставшись всего в 11 очках от серебра, — это лучший результат в сезоне и, строго говоря, личный рекорд на международном соревновании с того самого чемпионата Европы-2020.

Был сначала «ох», потом взд ох

— Дмитрий, вы красавец! Теперь какие впечатления от проката?

— Я... удовлетворен сегодняшним днем, скажем так. Наконец мне удалось получить наслаждение в программе, которого я не чувствовал на протяжении сезона. Было приятно катать эту программу. Обидно за четверной лутц, за тройной аксель, за такие сбои в программе, но очень хорошее послевкусие осталось. Очень рад, что сообразил с каскадом во второй половине, сделал. Хотел привезти с этого турнира чуточку общего успеха, мне кажется, у меня получилось захватить его с собой.

— Сбой с четверным лутцем — в смысле вы его хотели прыгать первым, не тройной?

— Да, да, конечно, планировал четверной. Я и вчера говорил, что хочу его прыгать.

— Удивились пяти десятым преимущества над Мессингом (которые делали Алиева лидером на момент проката и пятым в итоге. — Прим. «СЭ»)?

— Да, когда увидел, что на первой строчке, то улыбнулись с тренером — такой момент был: сначала «ох», потом вздох. Если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые, и быть гораздо выше по баллам, и знаю, что если хорошо и чисто катать, я способен получить более высокие баллы.

— Будут еще старты до чемпионата России?

— Пока не планировалось еще стартов. Но сейчас приедем с неким багажом опыта, будем думать, к чемпионату России планировать контент. Потому что на чемпионате он, конечно, должен меняться в плане усложнения. Бороться нужно, нужно быть в кондициях, не давать поблажек себе и не уступать никому другому.

Об Олимпиаде не загадываю

— Перед чемпионатом России имеет смысл посидеть дома, чтобы снизить риск положительного теста на коронавирус? Это же может лишить турнира.

— Мне кажется, это бесполезно — перестраховываться, сидеть дома. Кто-то вдалеке чихнул, как-то долетело — все. Тут не застрахуешься, это жизнь. Мой график — это дом — тренировка — дом. В выходные могу съездить в сауну, посидеть, это тоже не очень людное место. Просто отдохнуть и восстановиться. Так что в какой-то степени я в безопасности. Очень хочется к чемпионату России быть здоровым и не подцепить заразу или болячку. Тело — наше все. Оно откликается на любой импульс, так что да, нужно быть здоровым и в кондициях.

— Чувствуете себя претендентом на олимпийскую сборную?

— Не загадываю вообще. Знаете, я могу сказать, что, может быть, я поздно стартую в сезоне полноценно, но я начинаю чувствовать устремление к этой цели. Надеюсь, оно меня так охватит, что предстоящий месяц удастся хорошо отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я могу добиваться и выбиваться в число людей, которые отбираются на дальнейшие турниры.

— Чтобы разрядить обстановку — вы рэп еще котируете?

— Записываю или слушаю? Давно ничего не сочинял, а так слушаю.

— Альбом Оксимирона последний слушали? Программу, показательную хотя бы, может, под рэп поставить?

— Да, альбом понравился. Знаете, сегодня, когда ехал на произвольную программу, слушал композиции и в глубине души думал, что бы можно было, если все сложится, на показательных скатать. Слушал почему-то именно рэп — и русский, и чарты мира. Мне кажется, это крутая идея — сделать показательный под рэп. Просто я немножко более лиричный, но я подставлял вот под Jony, под El'man, может быть, под таких исполнителей у меня бы что-то получилось. Но под Оксимирона, Кизару, естественно, нет.