Убойная короткая программа на чемпионате России.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 90,34

2. Софья Муравьева — 81,87

3. Анна Щербакова — 81,46...

5. Александра Трусова — 74,21...

7. Елизавета Туктамышева — 71,28

8. Ксения Синицына — 70,75

9. Майя Хромых — 69,36

Если кто-то решил, что фигурное катание в этом сезоне — болото, скукота и «все решено», то чемпионат России опрокинул почти все такие представления. В танцах победитель и тройка были абсолютно непредсказуемы. У мужчин момент победы Кондратюка, на которого был коэффициент 100 в букмекерских конторах, над непобедимым Колядой с багажом любви судей — единогласный кандидат на сборник «золотые хиты российского фигурного катания».

У женщин тоже не обошлось без сенсаций. Прошел год, Трусова давно катается у Тутберидзе, уже успела получить травму и восстановиться от нее, Косторная травмировалась и не приехала в Петербург — а серебро у подопечной Евгения Плющенко. На этот раз 15-летней Софьи Муравьевой. Родись она на месяц раньше — претендовала бы на Олимпиаду. А так — добро пожаловать в 2026-й.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Валиева рассказала о негативе в соцсетях

Промежуточное золото ожидаемо у Камилы Валиевой. Но какое это золото! Пробита отметка в 90 баллов. Понятно, что событие национальное и статистикам ISU оно до лампочки. Понятно, что Валиеву любят сильнее Коляды. Но какие вопросы к лидеру? Она делает все, что надо и требуется. Платье, образ — все складывается. И сама Камила, на удивление, оказалась разговорчивой в микст-зоне и даже призналась, что сталкивается с негативом в Интернете. Камила! Сказала все это без патетики или показного расстройства — со смехом.

И даже не отказалась от предложенного мной челленджа — сказать о влиянии Олимпиады без слов «я ни с кем не борюсь, стараюсь сделать свой максимум»:

— Конечно, есть волнение! Особенно когда заходишь в соцсети. Если ты об отборе не думаешь, то за тебя другие говорят. Пролистываешь, и осадок остается. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, но выходишь из него с небольшим комом нервозности. Да, хочется катать на... Так, «максимум» я же не могу сказать из-за челленджа? Ну, вот так. (Смеется.)

Софья Муравьева и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Плющенко похлопал Щербаковой

А в этот момент мимо проходил Евгений Плющенко и сверлил лидера сборной глазами. Прокату Щербаковой, которая выходила сразу за Муравьевой, он вообще в подтрибунке похлопал, остановившись у монитора и досмотрев до конца.

Анна Щербакова в девяти баллах позади и в двух местах. Чемпионка мира сказала, что довольна баллами. Была небольшая задержка на выезде с двойного акселя, но новая программа уже обросла музыкальными акцентами и своей атмосферой. Не знаю, угадали ли вы, что Анна вытаскивает из себя в начале струну, — но «идея, как обычно, интересная и необычная» (слова Щербаковой). С Валиевой в короткой программе она точно не борется. А свои баллы набрала.

Тем удивительнее, что выше нее пролезла Муравьева. Удивительнее для мира фигурного катания — тут вроде бы все распределено. Но Муравьева (а. к. а. новая Костнер) сделала идеальный тройной аксель, пожалуй, даже чище, чем у Валиевой. Показала свою компонентность — безусловно. И заслуженно вторая.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поддавки в борьбе за олимпийскую тройку

Кто у нас вне тройки? Александра Трусова третья, но упала с трикселя. Здесь ничего нового — Саша сказала, «что должна была сделать его для себя». Ну, вот сделала. Посмотрим, сколько четверных штаб Тутберидзе вместе с королевой квадов запланирует на субботу. Александра привычно не рассказала, ограничившись «увидите».

Но пока хватает и каскада 3+3. Настоящая трагедия — выступление Елизаветы Туктамышевой, за которую здесь болеют из последних сил. Сегодня несколько минут на нижних рядах «Юбилейного» раздавали плакаты Empress to Impress («Императрица — чтобы впечатлять»). Так немолодые женщины бежали с верхних рядов, чтобы захватить щепотку императорской энергетики.

Не помогло. 71,28, падение с трикселя и каскад 3+2. По словам Лизы, три балла от Трусовой — не так и много, бороться можно. Но триксель Туктамышева не валила ну очень давно. Это был исторический шанс на попадание на Олимпиаду, и теперь сказать, что ее придержали/засудили/ей не повезло, будет очень трудно. Шанс был. Уже был. А два шанса за один турнир дают редко. Впрочем, сколько уже таких турниров было у Лизы...