Стало известно, сколько четверных заявили Трусова, Щербакова и Валиева в произвольной программе чемпионата России

В пресс-центре чемпионата России обнародованы заявки фигуристок-одиночниц на произвольную программу.

Прыжки ультра-си исполнят:

Камила Валиева — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов во второй половине.

Анна Щербакова — четверной флип.

Софья Муравьева — четверной сальхов.

Софья Самоделкина — четверной тулуп, четверной сальхов + двойной тулуп и четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов во второй половине.

Александра Трусова — четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп и два четверных лутца в каскадах во второй половине программы — один с тройным тулупом, второй с ойлером и тройным сальховом.

Аделия Петросян: четверной риттбергер + двойной тулуп, четверной риттбергер.

Елизавета Туктамышева: тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель.

Майя Хромых: четверной сальхов + тройной тулуп, четверной тулуп.

Анастасия Зинина: четверной тулуп + двойной тулуп, четверной тулуп.

Ксения Синицына говорила, что пойдет на четверной тулуп в произвольной, но в заявке это не отражено.

Произвольная программа женщин начнется 25 декабря в 18:00 по московскому времени.

После короткой программы у женщин лидирует Камила Валиева, набравшая 90 баллов. Второй стала Анна Щербакова после того, как у Софьи Муравьевой вычли один балл. Подробнее об этом — здесь.

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