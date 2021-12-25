Тренер Дэвис и Смолкина заявил, что в начале сезона считал нереальной целью попадание на Олимпиаду

Тренер фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, Игорь Шпильбанд заявил, что не считал реальной для пары цель отобраться на Олимпиаду в Пекин.

«Честно вам скажу, что ещё в начале осени мы вообще не целились на участие в Олимпиаде. Просто старались выполнять свою работу максимально качественно. И ребята с первого старта начали прогрессировать. Тема Олимпиады возникала в разговорах, просто в начале сезона сам я считал эту цель нереальной. Уже потом, когда помимо действительно, серьёзных результатов, пошли очень позитивные комментарии коллег и специалистов со всего мира, у меня появилась мысль, что это возможно», — приводит RT слова Шпильбанда.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами, набрав 207,70 балла по сумме двух программ.