Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов

Спорная ситуация в Петербурге спустя два часа после короткой программы одиночниц.

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 90,34

2. Анна Щербакова — 81,46

3. Софья Муравьева — 80,87

Первый день соревнований у женщин завершился, три призерки — Камила Валиева, Софья Муравьева и Анна Щербакова — сидели в зале для пресс-конференций и мило обсуждали результаты, отвечали на вопросы о каблуках на жеребьевке, известности и примере юному поколению (они, очевидно, уже ветераны).

Тем временем в нескольких кабинетах оттуда явно кипели эмоции. Судейская бригада пересчитывала результаты и в итоге постановила — отобрать у ученицы Евгения Плющенко Муравьевой один балл. Фигуристка Этери Тутберидзе Щербакова теперь вторая. 80,87 балла (вместо 81,87) против 81,46.

Что произошло?

Штраф команде Плющенко пришел за поздний старт Муравьевой. Здесь очень важна конкретика: по правилам фигуристу дается 30 секунд между концом объявления его на старт: «Для исполнения программы на лед приглашается Софья Муравьева» — и временем, когда фигурист встает в стартовую позу (не начинается музыка или он начинает двигаться!). И здесь налицо ошибка фигуристки и тренера — между объявлением и позой прошло 32 секунды. Чистое нарушение, спорить не о чем.

И мы помним, что в свое время на младшем первенстве России из-за ошибки со временем каскада другая ученица Плющенко, Софья Титова, потеряла балл и звание победительницы турнира, уступив подопечной Тутберидзе Алисе Двоеглазовой. В общем, Евгению Викторовичу еще есть где работать с правилами и их освоением. Тут опять же не поспоришь. Но тренер он молодой, и через эти ошибки проходят, наверное, многие. Дедакшены за перекаты по времени или задержку старта не так уж и редки. Но пенять ему можно только на себя — тоже правда. Или все-таки на судей тоже можно?

Можно ли менять результаты постфактум?

Второй нюанс — можно ли менять результаты спустя два часа после публикации протокола? И здесь все очень спорно. Уважаемый и заслуженный судья, вице-президент ISU и рефери (то есть главный судья) соревнований Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» сказал, что в исправлении результатов нарушения нет:

— Был поздний выход на старт. Кнопка была нажата, но в программе компьютера это почему-то не отразилось, сейчас это исправили. Это называется неправильным вводом, ошибкой ввода. Изменение протокола после оглашения результатов не является нарушением правил, такая возможность есть. Скандала, по идее, не должно быть, — сказал Лакерник.

Да, из-за ошибки ввода могут исправляться результаты, это правда. Но — смотрим в пункт 18.6 правил фигурного катания на русском языке:

«Если Старшему судье станет известно:

— до начала церемонии награждения или до официального объявления результатов, если на турнире не предусмотрено церемонии награждения, что ошибка явилась следствием неправильного ввода данных, то он может исправить ошибку, при условии, что технический контролер, технические специалисты и оператор ввода данных согласны, что такая ошибка имела место».

Официальное объявление результатов произошло за два часа до исправления.

Окей, признаем, что во имя справедливости можно исправить ошибку в вечер окончания программы. Тем более что прецеденты есть: да простит Александр Рафаилович, но на первенстве России этого года у фигуриста Егора Рухина вообще не увидели четверной сальхов, приняв его за тройной. Рухин потерял бронзу. Тогда рефери был Святослав Бабенко, а Лакерник — техническим контролером в бригаде. Результаты пересчитали, снова сославшись на ошибку ввода, и вернули медаль Рухину.

Судьи — люди-энтузиасты, получающие гроши за свою нелегкую работу. Это тоже надо понимать, когда есть желание облить их грязью. И все же в случае с Муравьевой есть серьезные вопросы об основаниях для исправления.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Исправление справедливо по духу, но не по букве. Вы уже забыли поставить дедакшен

«СЭ» проконсультировался с российским судьей о ситуации и получил ответ, который ставит под сомнение аргументацию об ошибке ввода:

— Софья встала в стартовую позу на 32-й секунде после объявления, это видно из трансляции. По правилам отводится 30. И тогда вопрос к технической бригаде. Если изначально она это не заметила и рефери и не поставил time в своем компьютере, то все, вы не можете это исправлять. Вы забыли поставить дедакшен. Это скандал. Да, исправление справедливо по духу правил, потому что нарушение было, но по букве правил здесь большие вопросы. Можно вспомнить ситуацию на первенстве России, как тройной сальхов поставили вместо четверного Егору Рухину, а потом пересчитали из-за ошибки ввода.

У компьютера есть окно deductions, и в нем много разделов. Если рефери тыкает в это окно и выбирает соответствующий вид нарушения, снижение автоматически загружается в программу. Убрать его никто не может. Только рефери обратно, если считает, что ошибся. Другие члены технической бригады точно не могут, время старта определяет рефери. Очень сомнительно, что это ошибка ввода. Late start определяет рефери. Либо он это упустил и не поставил, либо действительно удивительным образом это не отобразилось в компьютере, — заключил источник «СЭ».

В общем, у Плющенко есть все основания быть недовольным. Спустя год судейство снова становится фактором на чемпионате России. В Челябинске Трусова спорно, по его мнению, проигрывала Щербаковой, теперь это делает Муравьева.

И хотя очевидно, что выходить на старт надо вовремя, казус бросает тень на российское судейство и чемпионат России. Как бы нам ни хотелось обратного. Давайте просто пожелаем, чтобы это было последнее обсуждение судейства на турнире.