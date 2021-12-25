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Чемпионат России по фигурному катанию: расписание дня 25 декабря

10:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Третий соревновательный день чемпионата России.

В субботу, 25 декабря, продолжится первенство страны по фигурному катанию. В третий день выступят женщины и спортивные пары с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Расписание дня:

Пары, произвольная программа

15.30

Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры