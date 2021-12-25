Чемпионат России по фигурному катанию: расписание дня 25 декабря
10:00
Третий соревновательный день чемпионата России.
В субботу, 25 декабря, продолжится первенство страны по фигурному катанию. В третий день выступят женщины и спортивные пары с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Расписание дня:
Пары, произвольная программа
15.30
Женщины, произвольная программа
18.00 Первый канал
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю