Слуцкая рассказала об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию
Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что хочет увидеть на чемпионате России по фигурному катанию.
«Хочется увидеть качественное катание и достойных победителей, — приводит слова Слуцкой «Чемпионат». — Через пару дней мы узнаем, как будет выглядеть тройка у девушек. Неправильно говорить о фаворитках, девушек у нас много, буду переживать и волноваться за каждую. Знаю, как это трудно, волнительно и ответственно».
По ее словам, главное, чтобы фигуристы не получили травм на предстоящих соревнованиях.
«Биться будут все до последнего издыхания. А там лед скользкий, все что хочешь может произойти. В спорте не может быть никаких ожиданий. Надо просто сжать кулачки за лучших из лучших и пожелать всем ни пуха ни пера. И парням, и девушкам, и в парах, и в танцах интересная борьба будет. Чемпионат России вообще всегда очень интересный: свершаются судьбы, определяются будущие претенденты на участие в Олимпиаде», — сказала она.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4553633-irina-sluckaya-rasskazala-chto-hochet-uvidet-na-chempionate-rossii-po-figurnomu-kataniyu.html
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