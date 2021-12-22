Слуцкая рассказала об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, что хочет увидеть на чемпионате России по фигурному катанию.

«Хочется увидеть качественное катание и достойных победителей, — приводит слова Слуцкой «Чемпионат». — Через пару дней мы узнаем, как будет выглядеть тройка у девушек. Неправильно говорить о фаворитках, девушек у нас много, буду переживать и волноваться за каждую. Знаю, как это трудно, волнительно и ответственно».

По ее словам, главное, чтобы фигуристы не получили травм на предстоящих соревнованиях.

«Биться будут все до последнего издыхания. А там лед скользкий, все что хочешь может произойти. В спорте не может быть никаких ожиданий. Надо просто сжать кулачки за лучших из лучших и пожелать всем ни пуха ни пера. И парням, и девушкам, и в парах, и в танцах интересная борьба будет. Чемпионат России вообще всегда очень интересный: свершаются судьбы, определяются будущие претенденты на участие в Олимпиаде», — сказала она.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.