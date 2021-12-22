Бутырская поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России.
«Очень не люблю загадывать, у нас много достойных спортсменок. Кто будет лучше на данный момент, будет больше хотеть, тот и попадет в тройку, чтобы отправиться на ОИ. Пусть они едут, катаются, борются. Всем желаю удачи и успехов. Будем болеть. Борьба точно будет: лед скользкий, нельзя выделять кого-то. Здорово, что у нас такая конкуренция, — есть из кого выбирать. Мы даже не знаем, кто поедет на Олимпийские игры. Конечно, жаль, что кто-то травмировался. Для спортсмена это очень обидно», — приводит «Чемпионат» слова Бутырской.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/figureskating/news-4553601-mariya-butyrskaya-podelilas-ozhidaniyami-ot-chempionata-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2022.html
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