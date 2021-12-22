«Жалко, что не будет Усачевой и Косторной». Бутырская о чемпионате России

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России.

«Уверена, что к чемпионату России все спортсмены готовы. Это основной старт перед Олимпийскими играми, все зависит от него. Будет жарко и интересно, а мы получим удовольствие от всех прокатов наших фигуристов. Всем желаю удачи», — сказала Бутырская «СЭ».

Мария Бутырская также высказалась по поводу отсутствия на чемпионате России Алены Косторной и Дарьи Усачевой.

«Жалко, что не будет Даши Усачевой и Алены Косторной. Потому что одно дело, когда ты не отобрался, а тут травма, да еще и в олимпийский год. Девчонки, конечно, переживают, мы за них переживаем. Но они достаточно молоды, пусть держаться, Олимпийские игры обязательно еще будут. Ни в коем случае сдаваться и бросать нельзя», — добавила Бутырская.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.