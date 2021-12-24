Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты фигуристок в короткой программе на чемпионате России.

«Всегда очень приятно смотреть на таких спортсменок, которые борются за каждый элемент. Конечно, у многих сегодня не все получилось. Я рассчитывала на чистый прокат некоторых девчонок, но надеюсь, что завтра они соберутся. Но а Камила, как всегда, вне конкуренции! Удивил ли результат Муравьевой? В какой-то степени да. Она дебютантка, но, учитывая ее набор в короткой программе и чистые элементы, нет ничего удивительного. На что накатала, то и получила. Все справедливо. У Щербаковой произвольная программа будет посильнее. В короткой мы ничего другого от нее и не ждали. Завтра будет все гораздо интереснее, будут четверные прыжки. Так что будем считать, кто сколько сделает», — сказала Леонова «СЭ».

Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Второе место занимает Софья Муравьева, которая также чисто прыгнула тройной аксель (81,87). Замыкает тройку Анна Щербакова (81,46).

Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) в своих прокатах упали с тройного акселя и занимают пятое и седьмое место соответственно.