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Победный прокат Марка Кондратюка на чемпионате России. Видео

21:07
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Марк Кондратюк впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. 24 декабря спортсмены представили свои произвольные программы.

Кондратюк успешно приземлил два четверных сальхова, один из которых был в каскаде, и четверной тулуп.

За прокат он получил 186,60 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 284,37 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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