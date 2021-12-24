Победный прокат Марка Кондратюка на чемпионате России. Видео

Марк Кондратюк впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. 24 декабря спортсмены представили свои произвольные программы.

Кондратюк успешно приземлил два четверных сальхова, один из которых был в каскаде, и четверной тулуп.

За прокат он получил 186,60 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 284,37 балла.