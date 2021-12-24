Победный прокат Марка Кондратюка на чемпионате России. Видео
21:07
Марк Кондратюк впервые стал чемпионом России по фигурному катанию. 24 декабря спортсмены представили свои произвольные программы.
Кондратюк успешно приземлил два четверных сальхова, один из которых был в каскаде, и четверной тулуп.
За прокат он получил 186,60 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 284,37 балла.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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