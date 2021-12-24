Щербакова призналась, что читает в соцсетях все новости о себе
21:13
Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова призналась, что читает в интернете все новости о себе, но умеет абстрагироваться от них.
«Я, в принципе, еще до того, как начала соревноваться на высоком уровне, читала все новости. Привычка осталась — все проверяю, все читаю. Мне кажется, я умею абстрагироваться, потому что много всего пишут, но это не влияет на мое настроение», — сказала Щербакова.
17-летняя фигуристка за короткую программу получила от судей 81,46 балла. Щербакова на данный момент занимает третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Произвольные программы фигуристки представят завтра, 25 декабря.
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