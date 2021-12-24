Алина Загитова приехала тренироваться на чемпионат России

Российская фигуристка Алина Загитова приехала на тренировку на чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий. Она прошла в зону для спортсменов на катке «Юбилейный».

Загитова не будет выступать в основной программе у женщин, но продемонстрирует показательный номер в воскресенье, в рамках гала-шоу.

19-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Одной из партнерш Загитовой по показательным выступлениям в воскресенье станет Евгения Медведева.