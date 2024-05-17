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Сегодня, 12:31

Аленичев выступил против повышения зарплат лидерам «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о повышении зарплат лидерам «Зенита» и главному тренеру Сергею Семаку по итогам сезона.

Об этом сообщила ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

«Сергей заслужил, несмотря на трудные времена у «Зенита». Но, на мой взгляд, неправильно повышать зарплату лидерам клуба. Бразильцы играют ключевую роль в команде. Но мы должны признать, что они не такую, как в прошлом году. Клаудиньо не тот, Вендел тоже. Они обязаны соответствовать своему уровню, а раз футболисты не так мотивированы, как в прошлом году, значит я не считаю правильным говорить о каком-то повышении зарплаты. Но это их личное дело. Я лишь высказал свое субъективное мнение», — заявил Аленичев «СЭ».

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он завоевал 10 трофеев с командой. После 28 туров сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

Дмитрий Аленичев
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
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Урал – Оренбург
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