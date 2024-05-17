Непомнящий — о скандале с Промесом: «Запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля и ситуацию с Квинси Промесом.

— Возвращаясь к «Спартаку». Увольнение Абаскаля восприняли с облегчением?

— Я так скажу. Гильермо — далеко не худший тренер, который у нас работал. Но насколько он ладил с коллективом в последнее время и хотелось ли ребятам биться за Абаскаля — большой вопрос. После его ухода команда встряхнулась, заиграла. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне я видел мало матчей «Спартака». Не только из-за переездов и разницы в часовых поясах, но и в целом из-за потери интереса. За титул мы не боремся, еврокубков нет... А история с Промесом? У меня она не укладывается в голове!

— Не у вас одного.

— Очевидны морально-этические аспекты того, что Промеса подозревают в наркоторговле. Но и как можно было допустить, чтобы в такой ситуации футболист прилетел в Эмираты, сел за руль, попал в мелкое ДТП, не оплатил штраф, оказался под арестом и теперь на грани экстрадиции в Голландию? Запредельный уровень безалаберности клуба и самого игрока.