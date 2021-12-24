Чемпионат России: онлайн-результаты произвольной программы у мужчин

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день мужчины выступают с произвольными программами. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Первая разминка

1. Егор Рухин

2. Андрей Анисимов

3. Кирилл Сарновский

4. Владислав Дикиджи

5. Роман Савосин

6. Илья Яблоков

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Глеб Лутфуллин

9. Артем Ковалев

10. Артур Даниелян

11. Андрей Мозалев

12. Петр Гуменник

Третья разминка

13. Александр Самарин

14. Михаил Коляда

15. Алексей Ерохов

16. Макар Игнатов

17. Марк Кондратюк

18. Евгений Семененко

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко — 98,03

2. Марк Кондратюк — 97,77

3. Макар Игнатов — 95,84

4. Алексей Ерохов — 95,24

5. Михаил Коляда — 94,26

6. Александр Самарин — 94,23

7. Петр Гуменник — 91,04

8. Андрей Мозалев — 90,98

9. Артур Даниелян — 87,74

10. Артем Ковалев — 87,14

11. Глеб Лутфуллин — 86,87

12. Дмитрий Алиев — 86,40

13. Илья Яблоков — 85,40

14. Роман Савосин — 82,64

15. Владислав Дикиджи — 82,24

16. Кирилл Сарновский — 80,31

17. Андрей Анисимов — 65,34

18. Егор Рухин — 64,85

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании