Авербух не сомневается в участии Синициной и Кацалапова в Олимпиаде-2022

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие с произвольной программы на чемпионате России чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова из-за травмы.

«Конечно, надо узнать, уточнить подробности травмы. Я так понимаю, что это обострение старой травмы у Кацалапова, а не получение новой. В команде решили не рисковать перед главным стартом. Синицина и Кацалапов — лидеры команды, действующие чемпионы мира. Их участие в сборной ни под какой вопрос ставиться не может. То, что они катаются в произвольной программе, не снимает с них возможность. Они точно остаются членами сборной, поедут на чемпионат Европы, если будут готовы, и в первую очередь на Олимпийские игры. Поэтому говорить, что из-за этой травмы они не поедут на Европу, на мир, на Олимпиаду, было бы полной глупостью», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Дуэт Кацалапов/Синицина лидировал после ритм-танца на чемпионате России. О травме Кацалапова стало известно 24 декабря.