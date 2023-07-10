Русские на Уимблдоне: тройной прыжок в четвертьфинал

Сразу три наших теннисиста продолжат борьбу на высокой стадии турнира «Большого шлема» в Лондоне.

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин пробились в топ-8 мужской сетки Уимблдона. Нечто похожее уже происходило в 2021-м на Открытом чемпионате Австралии (тогда компанию Медведеву и Рублеву составил Аслан Карацев), но сейчас успех случился на совершенно другом фоне. Россияне вот уже полтора года выступают в нейтральном статусе, а на прошлый турнир «Большого шлема» в Лондоне их не пустили из-за санкций правительства Великобритании. Так что сейчас победы нашего трио — своеобразный привет Всеанглийскому лаун-теннисному клубу.

Подвиги Даниила и Андрея, в принципе, ожидаемы. Хотя эти ребята раньше никогда не доходили до такой высокой стадии Уимблдона, у них был очень высокий номер «посева». Другое дело — Сафиуллин, который последний год провел в недрах первой сотни рейтинга ATP. И вот теперь 25-летний уроженец Подольска впервые по-настоящему обратил на себя внимание широкой публики.

Если в Мельбурне-2021 получился русский четвертьфинал Медведев — Рублев, то сейчас теоретически все наши парни имеют шанс шагнуть в топ-4. Правда, сделать это непросто — особенно Рублеву, ведь его соперник — великий Новак Джокович. Серб летит за рекордным 24-м титулом «Большого шлема», и непонятно, кто и что его сейчас способны остановить.

Сафиуллину во встрече с итальянцем Янником Синнером придется тяжело из-за нехватки опыта на таком уровне. Медведеву, можно сказать, повезло. Его оппонент, американец Кристофер Юбэнкс, впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона, да и на других «мейджорах» раньше не блистал.

А вот в женской сетке мы, увы, в понедельник потеряли последних представительниц РФ. Юная Мирра Андреева вполне могла пройти в четвертом круге американку Мэдисон Кис, но позволила развернуть ход матча. Екатерина Александрова без вариантов уступила одной из фавориток — Арине Соболенко из Белоруссии.

Так что основное внимание наших болельщиков теперь приковано к мужскому турниру Уимблдона. И он точно того стоит.