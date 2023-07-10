Александрова проиграла Соболенко в четвертом круге Уимблдона

Россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертом круге Уимблдона — 4:6, 0:6. Матч длился 1 час 12 минут.

За игру Александрова сделала 3 эйса и допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко — 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз, которая победила Мирру Андрееву (3:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 6:4, 6:0