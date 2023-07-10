Александрова проиграла Соболенко в четвертом круге Уимблдона
Россиянка Екатерина Александрова проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертом круге Уимблдона — 4:6, 0:6. Матч длился 1 час 12 минут.
За игру Александрова сделала 3 эйса и допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко — 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз, которая победила Мирру Андрееву (3:6, 7:6 (7:4), 6:2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 6:4, 6:0
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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