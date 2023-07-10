Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона.

В матче четвертого круга 16-летняя спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Андреева ни разу не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кис 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Кис (США, 25) — Мирра Андреева (Россия, Q) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2

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