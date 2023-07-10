Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:10

Медведев заставил соперника попасть мячом в стакан с пивом. Россиянин неудержим на Уимблдоне

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев и Иржи Лехечка.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
1/3
Даниилу хватило двух сетов для победы над Иржи Лехечкой и дебютного выхода в четвертьфинал травяного «Большого шлема».

Уимблдон-2023. Мужчины. Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Иржи Лехечка (Чехия) — 6:4, 6:2, отказ

Даниил Медведев благодаря победе над чехом Иржи Лехечкой установил личный рекорд на Уимблдоне, а также помог повторить лучшее российское достижение у мужчин на «Больших шлемах» — во второй раз в истории сразу трое наших соотечественников сыграют на четвертьфинальной стадии «Гранд-слэма». Причем Медведеву для выхода в четвертьфинал не понадобилось даже играть трех сетов, из-за травмы Лехечки хватило и двух партий.

Даниил Медведев и Иржи Лехечка.
Фото Reuters

Почти как на харде

Ранее трое россиян добирались до четвертьфинала на «Большом шлеме» лишь однажды — в 2021-м на Открытом чемпионате Австралии это дружно сделали Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. Сейчас Карацева, можно сказать, заменил Роман Сафиуллин. В общем, нынешний результат на Уимблдоне — великолепное достижение, особенно с учетом отказа от участия в турнире травмированного Карена Хачанова.

До нынешнего момента Медведев доходил как минимум до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема», кроме как раз Уимблдона, где максимум добирался до четвертого круга — в 2021-м он на этой стадии в сложнейшем пятисетовом и двухдневном матче уступил поляку Хуберту Хуркачу. На сей раз жребий был к Даниилу более благосклонен — на пути в четвертьфинал россиянину вообще не встретилось ни одного «сеяного» теннисиста. Был близок к тому, чтобы сразиться с Даниилом, 16-й «сеяный» американец Томми Пол, но его как раз выбил Лехечка — в тяжелейшем пятисетовом матче третьего раунда, продолжавшемся четыре часа и четыре минуты.

Екатерина Александрова&nbsp;&mdash; Арина Соболенко. Александрова проиграла первый сет в матче с Соболенко. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне

Возможно, именно эти сверхнагрузки и помешали чеху восстановиться к игре с Медведевым. Уже в первом сете было заметно, что Иржи в затяжных розыгрышах не выдерживает и ошибается. Что же касается Даниила, то он со стартового гейма демонстрировал похвальную уверенность в собственных силах.

Очевидно, что пик формы на траве у него пришелся как раз на Уимблдон, поэтому не самая удачная игра на турнирах в Хертогенбоше и Галле, можно сказать, даже пошла ему на пользу. Россиянин сейчас выглядит очень свежо, классно передвигается по корту, а глубина его ударов вполне сопоставима с тем, что он показывал в первой половине сезона на харде.

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Счастливый корт

Если в предыдущей встрече с венгром Мартоном Фучовичем Медведев проиграл стартовый сет и только затем нащупал свою игру, то в матче за выход в четвертьфинал он сразу же начал доминировать на корте, взяв в стартовом гейме подачу Иржи. Всего же он реализовал три брейк-пойнта из 14, в то время как у Лехечки не было ни единого шанса взять одним ударом подачу россиянина. В первой партии он, правда, еще сопротивлялся — при 3:2 на подаче Медведева было 0:30, но тут выручили эйсы. А при 4:3 и 30:30 произошел, пожалуй, самый яркий эпизод этого короткого матча — мяч после приема Лехечки полетел не в корт, а на трибуну. Причем залетел точнехонько в бокал с пивом одного из болельщиков. Чему и сам поклонник тенниса, и вся публика были, кажется, несказанно рады. Как бы то ни было, сет Даниил завершил без особых приключений — эйсом.

Андрей Рублев. Рублев — в топ-8 на Уимблдоне! Андрей взял реванш у Бублика

Перед второй партией Иржи взял медицинский тайм-аут. И очевидно, не для того, чтобы сбить Медведева, а дабы попробовать привести в порядок ногу. Первый гейм на своей подаче чех с трудом удержал, но при 1:1 отдал подачу под ноль. При 1:3 Лехечка еще сопротивлялся, отыграл четыре брейк-пойнта, хотя гейм прерывался из-за оказания помощи болельщику. Однако это был последний локальный успех чеха — Даниил взял три гейма подряд, а с ними и сет. А через мгновение выяснилось, что и матч — Иржи понял, что в таком состоянии сопротивляться третьей ракетке мира невозможно.

«Честно говоря, я не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении Иржи немного ограничен, но по мячу он бил, словно больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что все иначе», — прокомментировал на корте отказ соперника Медведев. Также он с улыбкой добавил, что на корте № 1 он никогда не проигрывал и жаль, что четвертьфинал, по-видимому, придется играть на Центральном корте. Соперником россиянина станет победитель встречи грека Стефаноса Циципаса и американца Кристофера Юбэнкса.

Теннис
Уимблдон
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
4
4
Читайте также
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Джокович выиграл 13-й тай-брейк подряд в турнире «Большого шлема»
Медведев: «Если бы я мог обменять все свои результаты в туре на победу на «Шлеме», я бы так и сделал»
Медведев — во второй неделе «Шлема» впервые в сезоне. Россиянин обыграл главного теннисного «качка»
Медведев — о матче с Фучовичем: «Было сложно. Мартон хорошо играет на траве, а я еще недостаточно хорош»
Чесноков считает, что Медведева ждет непростой матч в первом круге Уимблдона
Джокович — о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Андреева объяснила, почему не пожала руку судье после матче четвертого круга Уимблдона
Стали известны все четвертьфинальные пары Уимблдона у женщин
Уимблдон-2023: результаты 10 июля в женском одиночном разряде
Самсонова и Вавассори закончили выступление на Уимблдоне в парном разряде
Медведев вышел в четвертьфинал, Андреева и Александрова вылетели. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне
Жабер разгромила Квитову и сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева: биография российской теннисистки

Александрова с «баранкой» уступила Соболенко. На Уимблдоне не осталось россиянок
Новости
RSS RSS
Все новости