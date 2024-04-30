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Сегодня, 14:28

Ольховский объяснил, за счет чего Медведев одержал победу над Бубликом

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в игре с Александром Бубликом (7:6 (7:3), 6:4) в четвертом круге «мастерса» в Мадриде.

«Ожидания от этой игры полностью оправдались. Бублик хорошо играет, и Даниилу приходится за счет цепкости укатывать соперника. Да и мы все знаем, что Александр может играть очень хорошо и разнообразно. Но, когда против тебя играет соперника такого класса как Даниил, этого не хватает, и к навыку игры должна прибавиться стабильность», — сказал Ольховский «СЭ».

Также Ольховский выделил момент игры, когда Даниил Медведев сделал решающий шаг к победе.

«На тай-брейке Даниил был лучше, да и во втором сете Бублик расслабился и допустил момент, когда счет стал 5:1. Да, он потом постарался вернуться и довел до счета 5:4, потом был напряженный гейм, но Медведев смог дожать и вырвать победу», — добавил Ольховский.

В четвертьфинале «мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).

Денис Сафронов

Теннис
Александр Бублик
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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